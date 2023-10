Martin Scorsese: Leonardo DiCaprio Terlalu Banyak Improvisasi di Killers of the Flower Moon

Jakarta, Beritasatu.com - Sutradara Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese menyebut Leonardo DiCaprio terlalu banyak melakukan improvisasi dalam adegannya di film tersebut. Meski demikian, ia mengakui akting sang aktor sangat luar biasa.

Hal itu diungkapkan Scorsese dalam wawancara terbaru dengan Wall Street Journal. Scorsese menghadirkan dua bintang papan atas Hollywood, Leonardo DiCaprio dan Robert De Niro yang juga rutin berkolaborasi dengan sutradara pemenang Oscar itu.

"Saya dan Bob (De Niro) tidak mau berbicara banyak. Setiap kami melihat Leo berimprovisasi, kami hanya saling melirik dan menggelengkan kepala sedikit. Kami lalu memberitahu (Leo), 'Kamu tidak perlu dialog itu,'" kata Scorsese, dikutip Kamis (19/10/2023).

Martin Scorsese juga mengingat bagaimana eksekutif Paramount Pictures dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan mendukung naskah yang telah dirombak dari film Killers of the Flower Moon. Hal itu menyebabkan Paramount sempat menarik diri, hingga memutuskan kembali bergabung setelah Apple masuk untuk membiayai film beranggaran US$ 200 juta (sekitar Rp 3,1 triliun) itu.

"Studio mengatakan, 'Kami telah mendukung versi sebelumnya, kami tidak bisa mendukung yang ini,'" kata Scorsese.

Killers of the Flower Moon merupakan adaptasi dari buku nonfiksi berjudul sama karya David Grann (2017). Scorsese dan penulis naskah Eric Roth bekerja sama dalam menyusun naskah Killers of the Flower Moon yang diceritakan dari sudut pandang agen FBI yang menyelidiki serangkaian pembunuhan di antara suku Osage pada tahun 1920-an.

Leonardo DiCaprio awalnya memerankan Tom White, agen FBI utama dalam kasus ini. Paramount bersedia mendukung film ini, tetapi situasi berubah ketika DiCaprio meminta revisi naskah dua tahun setelah proses penulisan dimulai.

"Setelah dua tahun bekerja pada naskah, Leo datang kepada saya dan bertanya, 'Di mana inti cerita ini?' Saya pernah melakukan pertemuan dan makan malam dengan orang-orang Osage, dan saya pikir, 'Inti cerita ada di sana.' Kisah sebenarnya, menurut pendapat kami, bukan berasal dari luar dengan biro (FBI), melainkan dari dalam, dari Oklahoma," kata Scorsese, yang memenangi Academy Award sebagai sutradara terbaik lewat The Departed (2006)--yang juga diperankan DiCaprio-- itu.

Setelah DiCaprio meminta perubahan, Scorsese dan Roth bekerja untuk merombak naskah dan mengubah sudut pandang film untuk lebih fokus pada pernikahan antara Ernest Burkhart (DiCaprio), seorang veteran Perang Dunia I yang terlibat dalam rencana serakah pamannya untuk merampok kekayaan suku Osage, dan istrinya yang berasal dari suku Osage, Mollie (diperankan oleh Lily Gladstone).

Dalam naskah baru ini, alur cerita FBI menjadi subplot, dan Jesse Plemons berperan sebagai Tom White, yang kini memegang peran pendukung.