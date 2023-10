Kejutkan Fan, D.O EXO Akan Hengkang dari SM Entertainment

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar kontrak eksklusif para member EXO semakin menarik perhatian publik pecinta K-Pop. Baru-baru ini, Do Kyungsoo, yang lebih dikenal sebagai D.O. EXO, dikabarkan akan mengakhiri kontrak eksklusifnya bersama agensi lamanya, SM Entertainment.

Mengutip laman AllKpop, Kamis (19/10/2023) SM Entertainment, selaku agensi dari grup boyband EXO mengumumkan bahwa kontrak eksklusif D.O. akan berakhir pada awal November. Setelah melakukan berbagai diskusi, D.O. akan hengkang dari agensi tersebut untuk melanjutkan aktivitas pribadinya dengan agensi baru yang juga akan mengelola manajemennya.

Namun, kabar ini tak lantas mengguncang para penggemar EXO. D.O. akan tetap berpartisipasi dalam kegiatan bersama boyband EXO di bawah naungan SM Entertainment. Agensi ini juga telah mengonfirmasi rencana tersebut dengan pernyataan resmi yang diunggah ke media.

"Kontrak eksklusif dengan Do Kyung Soo akan berakhir pada awal November,” ungkap pernyataan dari SM Entertainment.

“Setelah berdiskusi dengan Do Kyung Soo, kami memutuskan untuk melanjutkan aktivitas sebagai anggota EXO dengan SM Entertainment, sementara akting dan aktivitas pribadinya akan ditangani secara mandiri oleh manajernya di perusahaan baru yang akan didirikan oleh D.O.,” tambah SM.

Do Kyung Soo atau D.O. EXO pertama kali memulai karirnya sebagai member EXO sejak tahun 2012 silam. Selama bertahun-tahun, dia juga telah memperluas aktivitasnya sebagai seorang aktor. Salah satu penampilan pentingnya sebagai aktor adalah dalam drama SBS tahun 2014 yang berjudul It's Okay, That's Love.

Belum lama ini, Do Kyung Soo bergabung dengan produser terkenal, Na Young Seok, sebagai anggota dalam acara hiburan baru TVN yang berjudul Kong Kong Red Bean Red Bean. Dalam acara tersebut, D.O. berkolaborasi dengan sejumlah selebriti terkenal seperti Kim Woo Bin, Kim Ki Bang, dan Lee Kwang Soo.

Kehadiran D.O. dalam acara tersebut membuatnya semakin populer di dunia hiburan Korea Selatan, dan para penggemar sangat menantikan perjalanan karirnya selanjutnya.