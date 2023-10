D.O Hengkang dari SM Entertainment, Suho Tenangkan EXO-L

Jakarta, Beritasatu.com - Suho, leader dari grup boyband EXO, buka suara untuk memberikan dukungan dan ketenangan kepada para penggemar setelah berita hengkangnya D.O muncul ke publik. Kabar tersebut lantas mengguncang hati para EXO-L (fandom EXO).

D.O tidak hanya meninggalkan SM Entertainment, tetapi juga mendirikan agensi baru, membuat para penggemar kaget dengan perubahan yang begitu mendadak.

Sebelumnya, Baekhyun, salah satu member EXO, telah memberikan spoiler bahwa dia juga berencana untuk mendirikan agensi sendiri, tetapi hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari agensi terkait. Selain itu, kabar tentang kemungkinan Baekhyun dan Chanyeol EXO akan meninggalkan SM Entertainment juga menjadi sorotan, menambah ketidakpastian di kalangan penggemar.

Namun, Suho berusaha memberikan ketenangan kepada EXO-L yang mungkin merasa khawatir dengan perubahan-perubahan ini. Melalui platform Bubble, Suho menyampaikan pesan kepada para penggemar pada Kamis (19/10/2023).

"(Kalian) gausah khawatir sama aktivitas grup EXO. Suho yang bakal tanggung jawab," Ia dengan tegas menyatakan komitmennya untuk tetap bertanggung jawab atas kelanjutan grup mereka.

Kabar terkait D.O EXO yang meninggalkan grup ini diperoleh dari pernyataan resmi SM Entertainment pada tanggal 18 Oktober lalu. SM Entertainment mengungkapkan bahwa kontrak eksklusif dengan D.O, atau Do Kyung-soo, akan berakhir pada awal November. Mereka juga menegaskan bahwa aktivitas EXO akan tetap dilanjutkan bersama agensi tersebut, sementara aktivitas akting dan pribadi D.O akan dikelola oleh agensi baru yang didirikan oleh seorang manajer dari perusahaan mereka.

Dalam laporan eksklusif JTBC pada hari yang sama, terungkap bahwa D.O Kyungsoo telah meninggalkan SM Entertainment dan akan melanjutkan karirnya di agensi baru yang didirikan oleh seorang direktur manajemen yang telah bekerjasama dengannya sejak debut. Direktur manajemen tersebut, yaitu Nam Kyungsoo, juga dikenal dengan baik di kalangan penggemar EXO.

Kehadiran Suho sebagai leader EXO yang memberikan dukungan kepada para penggemar diharapkan dapat meredakan kekhawatiran yang muncul akibat perubahan-perubahan tersebut. EXO-L tetap mendukung dan menanti langkah-langkah selanjutnya dari grup kesayangan mereka.