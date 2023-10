Tak Hanya Diminta Aborsi, Britney Spears Juga Diselingkuhi Justin Timberlake

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah dua dekade bungkam, Britney Spears akhirnya mengungkapkan beberapa rahasia gelap dalam memoar barunya yang berjudul The Woman In Me. Buku ini menjadi sorotan publik karena mengungkap perilaku buruk mantan kekasihnya, Justin Timberlake.

Bukan hanya itu, dalam memoar tersebut, Britney mengungkap bahwa Justin pernah berselingkuh bahkan dengan dua selebritis wanita sekaligus. Hal ini dibeberkan oleh penggemar yang sudah memiliki buku tersebut.

The Woman In Me rupanya lebih awal rilis di Meksiko ketimbang negara lain. Saat perilisan resminya tersebut, Britney Spears secara eksplisit menyebutkan bahwa Justin Timberlake diam-diam terlibat dalam hubungan asmara dengan dua selebritis wanita. Salah satunya diyakini sebagai bintang All Saints, Nicole Appleton.

Kisah ini seakan membangkitkan kembali cerita lama yang berkembang pada tahun 2000. Saat itu, beredar rumor bahwa Nicole dan Justin berselingkuh setelah mereka tertangkap kamera sedang menyelinap ke Hotel St Martins Lane di London Barat, tempat dia menginap setelah keluar malam.

"Pada memoarnya, Britney menyebutkan bahwa dia mengetahui bahwa Justin Timberlake tidak setia, pertama dengan gadis All Saints dan kemudian dengan seorang selebriti yang masih sangat terkenal, sudah menikah, dan memiliki anak sekarang. Sebagai balas dendam, dia pernah berhubungan intim dengan penari Wade Robson," ungkap seorang pembaca buku tersebut, seperti yang dikutip dari The Sun Kamis (19/10/2023).

Pada 2002 lalu, Justin Timberlake merilis lagu hit besar berjudul Cry Me a River dan mengakui bahwa dia menulisnya setelah bertengkar hebat dengan Britney. Lagu ini kemudian membuat banyak orang percaya bahwa Justin telah berselingkuh.

Britney pun tidak pernah secara terbuka menyangkal klaim ini. Ia merilis lagu Everytime pada tahun berikutnya, yang oleh banyak rekan penulis lagu diinterpretasikan sebagai tanggapan langsung terhadap lagu Cry Me a River milik Justin.

Namun, setelah pengungkapan kisah tentang aborsi yang dialami Britney, beberapa penggemar mulai berspekulasi bahwa Everytime sebenarnya menceritakan tentang kehamilan dan aborsi, terutama karena video musiknya menampilkan seorang wanita yang melahirkan di bagian akhir.

Britney Spears dan Justin Timberlake pertama kali bertemu saat bekerja bersama di The Mickey Mouse Club pada 1992 dan kemudian menjalin hubungan asmara dari 1999 hingga 2002. Dari perpisahan mereka, masih belum jelas siapa yang pertama kali diduga berselingkuh.

Kemudian, saat Britney hamil anak Justin, tanggapan berbeda dia dapatkan. Britney mengaku sangat mencintai Justin, namun tidak bisa berbuat apa pun.

"Aku sangat mencintai Justin dan berharap memiliki keluarga bersama suatu hari nanti. Namun, Justin tidak senang dengan kehamilanku. Dia bilang kami belum siap memiliki bayi, karena masih terlalu muda," tulis Britney dalam buku tersebut.

Pastinya, memoar kontroversial berjudul The Woman in Me ini akan segera dirilis pada tanggal 24 Oktober 2023. Memoar ini telah menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia dan semakin mengungkapkan sisi gelap dalam hubungan Britney Spears dan Justin Timberlake.