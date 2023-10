Lirik Lagu Everytime dari Britney Spears dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Memoar atau catatan masa lalu menyerupai otobiografi yang diunggah Britney Spears mencuri perhatian warganet. Pasalnya, memoar tersebut mengungkapkan fakta yang telah terkubur selama 20 tahun.

Fakta itu kemudian dicurahkan Britney Spears melalui lagu Everytime yang rilis satu tahun setelah ia berpisah dengan penyanyi terkenal Justin Timberlake. Dikutip dari American Songwriter, Britney Spears mengakui, lagu Everytime dari album In the Zone, merupakan salah satu karya yang mengisahkan kehidupan pribadinya.

Lagu Everytime merujuk pada kasus aborsi yang pernah ia lakukan, dan permintaan maaf Britney Spears kepada bayinya yang belum lahir. Berikut lirik lagu Everytime dari Britney Spears, lengkap dengan terjemahannya.

Lirik Lagu Everytime dari Britney Spears

Notice me

Take my hand

Why are we

Strangers when our love is strong?

Why carry on without me?

And every time I try to fly, I fall

Without my wings, I feel so small

I guess I need you, baby

And every time I see you in my dreams

I see your face, it's haunting me

I guess I need you, baby

I make-believe, that you are here

It's the only way, that I see clear

What have I done?

You seem to move on easy

And every time I try to fly, I fall

Without my wings, I feel so small

I guess I need you, baby

And every time I see you in my dreams

I see your face, you're haunting me

I guess I need you, baby

I may have made it rain

Please, forgive me

My weakness caused you pain

And this song's my sorry

At night, I pray

That soon your face will fade away

And every time I try to fly, I fall

Without my wings, I feel so small

I guess I need you, baby

And every time I see you in my dreams

I see your face you're haunting me

I guess I need you, baby

Terjemahan Lirik Lagu Everytime dari Britney Spears

Perhatikan aku, ambil tanganku

Mengapa kita menjadi asing ketika cinta kita kuat?

Mengapa melanjutkan tanpa aku?

Setiap kaliku mencoba untuk terbang, aku jatuh

Tanpa sayapku, aku merasa sangat kecil

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

Dan setiap kali aku melihatmu dalam mimpiku

Aku melihat wajahmu, itu menghantuiku

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

Aku membuat percaya bahwa kamu ada di sini

Ini satu-satunya caraku melihat dengan jelas

Apa yang telah aku lakukan?

Kamu sepertinya mudah move on

Dan setiap kali aku mencoba untuk terbang, aku jatuh

Tanpa sayapku, aku merasa sangat kecil

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

Dan setiap kali aku melihatmu dalam mimpiku

Aku melihat wajahmu, kau menghantuiku

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

Aku mungkin telah membuat hujan

Mohon maafkan aku

Kelemahanku membuatmu sakit

Dan lagu ini maafkan aku

Di malam hari, aku berdoa

Bahwa sebentar lagi wajahmu akan memudar

Dan setiap kali aku mencoba untuk terbang, aku jatuh

Tanpa sayapku, aku merasa sangat kecil

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

Dan setiap kali aku melihatmu dalam mimpiku

Aku melihat wajahmu, kau menghantuiku

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang