Jakarta, Beritasatu.com - Breathless adalah salah satu lagu dari band pop-rock asal Irlandia, The Corrs yang dirilis sebagai singel pada 2000.

Lagu ini termasuk dalam album studio ketiga mereka yang berjudul In Blue. Lagu Breathless menjadi salah satu lagu hit besar dan memperkuat popularitas The Corrs di seluruh dunia.

Lagu Breathless mengekspresikan kebahagiaan yang dirasakan seseorang ketika sedang jatuh cinta. Berikut lirik lagu Breathless dari The Corrs dan terjemahannya.

Lirik Lagu Breathless dari The Corrs

The daylight’s fading slowly

But time with you is standing still

I’m waiting for you only

The slightest touch and I feel weak

I cannot lie

From you I cannot hide

I’m losing the will to try

Can’t hide it, can’t fight it

So go on,go on

Come on and leave me breathless

Tempt me, tease me

Until I can’t deny this

Lovin’ feeling

Make me long for your kiss

Go on,go on

Yeah, come on

And if there’s no tomorrow

And all we have is here and now

I’m happy just to have you

You’re all the love I need somehow

It’s like a dream

Although I’m not asleep

I never want to wake up

Don’t lose it, don’t leave it

So go on,go on

Come on, leave me breathless

Tempt me, tease me

Until I can’t deny this

Lovin’ feeling

Make me long for your kiss

Go on,go on

Yeah, come on

And I can’t lie

From you I cannot hide

I’ve lost the will to try

Can’t hide it, can’t fight it

So go on,go on

Come on, leave me breathless

Tempt me, tease me

Until I can’t deny this

Lovin’ feeling

Make me long for your kiss

Go on, go on

Come on, leave me breathless

Go on, go on

Come on, leave me breathless

Go on, go on

Come on, leave me breathless

Go on, go on

Terjemahan Lagu Breathless oleh The Corrs

Siang perlahan pudar

Tapi waktu bersama denganmu tak bergeming

Aku hanya menunggumu

Sentuhan kecil dan aku kan melemah

Tak bisa aku berbohong

Darimu aku tak bisa sembunyi

Hilang asaku tuk mencoba

Tak bisa sembunyikannya

Tak bisa melawannya

Maka...

Teruskanlah, teruskan, buat aku berdebar

Goda aku, rayu aku hingga aku tak bisa menyangkalnya

Suka perasaan ini, membuatku merindukan ciumanmu

Teruskanlah, teruskan

yeah, ayo...

Dan andai tak ada hari esok

Dan yang kita punya adalah di sini dan saat ini

Aku bahagia hanya dengan memilikimu

Engkaulah cinta yang kubutuhkan

Seakan mimpi

Meskipun aku sedang tak tidur

Aku tak ingin terbangun

Jangan lepaskan

Jangan tinggalkan aku

Dan aku tak bisa berbohong

Darimu aku tak bisa sembunyi

Tlah hilang asaku tuk mencoba

Tak bisa sembunyikannya

Tak bisa melawannya

Maka

Teruskanlah, teruskan, ayo buat kau berdebar

(Buat aku berdebar)

Teruskanlah, teruskan