Lirik Lagu OST Naruto Season 3 Kanashimi wo Yasashisa ni oleh Little by Little dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Kanashimi wo Yasashisa ni yang dibawakan oleh Little by Little dikenal sebagai OST anime Naruto season 3.

Kanashimi wo Yasashisa ni memiliki arti Kesedihan menjadi kebaikan, Lirik lagu ini ditulis oleh salah satu personel dari Little by Little yaitu Tetsuhiko dan Tomoji Sogawa. Lirik lagu Kanashimi wo Yasashisa ni bercerita tentang jatuh bangun untuk mengubah arti kesedihan menjadi kebaikan, dengan terus melangkah walau terjatuh lagi. Berikut lirik lagu OST Naruto season 3 Kanashimi wo Yasashisa ni oleh Little by Little.

Lirik Lagu OST Naruto Season 3 Kanashimi wo Yasashisa ni oleh Little by Little

Sou sa kanashimi wo yasashisa ni

Jibun rashisa wo chikara ni

Mayoi nagara demo ii aruki dashite

Mou ikkai mou ikkai

Dareka no kitai ni zutto kotae

Homerareru no ga suki na no desu ka

Naritai jibun wo suri kaete mo

Egao wa itsudemo suteki desu ka

Hajimaridake yume mite okiru

Sono saki nara itsuka jibun no ude de

Souda daiji na mono wa itsumo

Katachi no nai mono dake

Te ni iretemo nakushite mo

Kizukanu mama

Sou sa kanashimi wo yasashisa ni

Jibun rashisa wo chikara ni

Mayoi nagara demo ii aruki dashite

Mou ikkai mou ikkai

Zurui otona wa deau tabi

Atama gohoushi na sekkyou dake

Jibun wo sunao ni dase naku natte

Kizutsuki nagara sugu ni togatte

Atarashii kaze mikata ni tsukete

Sagashite ii n da itsuka aoi tori wo

Sou da daiji na mono wa itsumo

Katachi no nai mono dake

Te ni iretemo nakushite mo

Kizukanu mama

Sou sa kanashimi wo yasashisa ni

Jibun rashisa wo chikara ni

Mayoi nagara demo ii aruki dashite

Namida no ato ni wa nazeka fukkireta

Sora ni niji ga deru you ni shizen na koto

Ame wa agatta

Dakara daiji na mono wa itsumo

Katachi no nai mono dake

Te ni iretemo nakushite mo

Kizukanu mama

Sou sa kanashimi wo yasashisa ni

Jibun rashisa wo chikara ni

Kimi nara kitto yareru shinjite ite

Mou ikkai mou ikkai

Mou ikkai mou ikkai

Terjemahan Lirik Lagu OST Naruto Season 3 Kanashimi wo Yasashisa ni oleh Little by Little