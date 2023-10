Jakarta, Beritasatu.com - Lewat lagu Greedy dari Tate McRae, penyanyi tersebut menggambarkan seseorang yang bimbang apakah sang kekasih benar-benar mencintainya dan mengenalnya dengan baik.

Lirik dalam lagu Greedy juga mengungkapkan perjuangan seseorang yang mencintai sang kekasih, tetapi tidak terbalas. Berikut lirik lagu Greedy dari Tate McRae.

Lirik Lagu Greedy dari Tate McRae dan Terjemahannya

(Woo)

He said, Are you serious? I've tried, but I can't figure out

I've been next to you all night and still don't know what you're about

You keep (ta, ta, ta), talkin but not much comin out your mouth

Can't you tell that I want you? I say, yeah

I would wan't my self

Baby, please believe me

I'll put you through hell

Just to know me, yeah, yeah

So sure of yourself

Baby, don't get greedy

That shit won't end well

No, it won't end well

(Uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh, woo)

I see you eyein me down, but you'll never know much past my name

Or how I'm runnin this room around and that I'm still half your age

Yeah, you're loo (Loo, loo), lookin at me like I'm some sweet escape

Obvious that you want me, but I said

I would want myself

Baby, please believe me

I'll put you through hell

Just to know me, yeah, yeah

So sure of yourself

Baby, don't get greedy

That shit won't end well

No, it won't end well

He said, I'm just curious, is this for real or just an act?

Can't tell if you love or hate me, never met someone like that

Drive me so (So, so) crazy, did you know you got that effect?

I said, Lemme check, yeah

I would wan't myself

Baby, please believe me

I'll put you through hell

Just to know me, yeah, yeah

So sure of yourself

Baby, don't get greedy

That shit won't end well

No, it won't end well

(I would want myself)

(I would want myself) I would want my self

(I would want myself)

(I would want myself)

(Uh-uh, uh-uh-uh, uh)

Terjemahan Lirik Lagu Greedy oleh McRae

(Woo)

Dia berkata, Apakah kamu serius? Saya sudah mencobanya, tetapi saya tidak dapat menemukan jawabannya

Aku berada di sampingmu sepanjang malam dan masih tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan

Kamu terus ta (Ta, ta), bicara, tapi tidak banyak yang keluar dari mulutmu

Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku menginginkanmu? Aku berkata, ya

Saya ingin diri saya sendiri

Sayang, tolong percaya padaku

Aku akan memasukkanmu ke dalam neraka

Hanya untuk mengenalku, ya, ya

Jadi yakinlah pada dirimu sendiri

Sayang, jangan serakah

Sialan itu tidak akan berakhir dengan baik

Tidak, ini tidak akan berakhir dengan baik

(Uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh, woo)

Saya melihat Anda memperhatikan saya, Tetapi Anda tidak akan pernah tahu banyak selain nama saya

Atau bagaimana aku menjalankan ruangan ini dan aku masih separuh umurmu

Ya, kamu loo (Loo, loo), menatapku seolah aku sedang melarikan diri

Jelas kamu menginginkanku, tapi aku berkata

Saya ingin diri saya sendiri

Sayang, tolong percaya padaku

Aku akan memasukkanmu ke dalam neraka

Hanya untuk mengenalku, ya, ya

Jadi yakinlah pada dirimu sendiri

Sayang, jangan serakah

Sialan itu tidak akan berakhir dengan baik

Tidak, ini tidak akan berakhir dengan baik

Dia berkata, Aku hanya penasaran, apakah ini nyata atau hanya akting?

Tidak tahu apakah kamu mencintai atau membenciku, Belum pernah bertemu orang seperti itu

Buat aku jadi (Jadi, sangat) gila, tahukah kamu kamu mendapatkan efek itu?

Saya berkata, Biar saya periksa, ya

Saya ingin diri saya sendiri

Sayang, tolong percaya padaku

Aku akan memasukkanmu ke dalam neraka

Hanya untuk mengenalku, ya, ya

Jadi yakinlah pada dirimu sendiri

Sayang, jangan serakah

Sialan itu tidak akan berakhir dengan baik

Tidak, ini tidak akan berakhir dengan baik

(Saya ingin diri saya sendiri)

(Saya ingin diri saya sendiri) Saya ingin diri saya sendiri

(Saya ingin diri saya sendiri)

(Saya ingin diri saya sendiri)

(Uh-uh, uh-uh-uh, uh)