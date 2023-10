Ed Sheeran Siap Gelar Konser di Jakarta Tahun Depan, Harga Tiketnya Mulai Rp 900.000

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi terkenal asal Inggris, Ed Sheeran, akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia pada tahun depan.

Pelantun hits Thinking Out Loud ini telah mengumumkan bahwa dia akan mengadakan konser di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2024 mendatang.

Kabar gembira ini pertama kali diungkap melalui akun resmi Instagram @jakartakonser. Sheeran telah menyiapkan tur konser bertajuk "+-=÷x Tour 2024" yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dalam postingan Instagram mereka, @jakartakonser menyampaikan informasi penting ini: "Ed Sheeran: +-=÷x Tour 2024 in Jakarta on 2 March 2024 at the Gelora Bung Karno Stadium," Jumat (20/10/2023).

Salah satu kejutan yang akan dihadirkan oleh Sheeran dalam konsernya nanti adalah kehadiran penyanyi ternama Calum Scott sebagai bintang tamu.

Tentang penjualan tiket, untuk masyarakat umum akan tersedia mulai 2 November 2023, pukul 10.00 WIB, melalui website resmi edsheeraninjakarta.com.

Untuk urusan harga tiket, Sheeran telah mengumumkan rincian harga tiketnya. Tiket termurah, dalam kategori Green, akan dibanderol dengan harga Rp 900.000. Sementara itu, tiket dalam kategori Pink, yang berlokasi lebih dekat dengan panggung, akan memiliki harga sebesar Rp 5.000.000.

Perlu diingat bahwa ini bukan pertama kalinya Ed Sheeran akan tampil di Jakarta. Pada 2019, penyanyi asal Inggris ini juga menggelar konser di Jakarta yang sangat sukses dan mendapat sambutan meriah dari penggemarnya.