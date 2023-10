Baru Terungkap! Yoo Ah In Gunakan Propofol 181 Kali

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor terkenal Yoo Ah In telah menghadapi persidangan atas tuduhan penggunaan obat-obatan terlarang. Dalam persidangan yang berlangsung Kamis (19/10/2023) kemarin, terungkap bahwa dia telah menggunakan propofol sebanyak 181 kali.

Selain itu, dia juga dituduh memusnahkan barang bukti yang menjadi bagian dari kasus ini. Tidak hanya itu, Ah In juga didakwa membeli resep obat tidur ilegal atas nama orang lain, menggunakan ganja, menghasut, dan memusnahkan barang bukti. Selain Ah In, seorang kenalannya bernama Choi juga diadili atas tuduhan penggunaan ganja, pelanggaran undang-undang, dan pelarian dari kejahatan.

"Melalui penyelidikan tambahan yang berlangsung selama tiga bulan setelah polisi tidak memindahkan kasus ini, kami berhasil menemukan bukti bahwa Yoo Ah In memerintahkan kenalannya untuk menghancurkan barang bukti selama penyelidikan dan memaksa anggota kelompok tersebut untuk menggunakan ganja dalam kasus ini," kata dia dikutip dari laporan Star News Kamis (19/10/2023).

Menurut jaksa, Ah In telah menggunakan propofol sebanyak 181 kali dari bulan September 2020 hingga Maret tahun lalu. Selain itu, dia juga didakwa meresepkan obat tidur atas nama orang lain secara ilegal sebanyak 44 kali dari bulan September 2021 hingga Agustus tahun lalu.

Jaksa juga mengungkap bahwa Ah In diduga menggunakan tujuh jenis obat-obatan terlarang. Namun, Ah In membantah tuduhan ini. "Yoo Ah In saat ini didakwa menggunakan lebih dari tujuh jenis narkoba, termasuk propofol, ganja, ketamin, kokain, zolpidem, midazolam, dan alprazolam," ungkap jaksa.

Meskipun ada tuduhan ini, Yoo Ah In membantah penggunaan narkoba selain ganja selama pemeriksaan. Sebelumnya, jaksa telah meminta surat perintah penangkapan untuk Yoo Ah In dan Choi pada tanggal 21 September lalu, namun permintaan tersebut ditolak oleh pengadilan.