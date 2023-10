Everytime, Lagu yang Dihubungkan dengan Penyesalan Britney Spears Akibat Aborsi

Jakarta, Beritasatu.com - Britney Spears kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemarnya. Kabar bahwa ia pernah mengalami pengalaman aborsi dari hubungannya dengan Justin Timberlake kembali mencuat, dan lirik lagu Everytime yang dirilis pada tahun 2003 pun menjadi sorotan.

Banyak penggemar menduga bahwa lagu Everytime mencerminkan penyesalan Britney Spears atas keputusan menggugurkan sang bayi akibat ketidaksetujuan Justin Timberlake untuk menjadi seorang ayah.

Isu ini menjadi pusat perhatian setelah cuplikan buku berisi pengakuan Britney Spears mengenai aborsi anak dari hubungannya dengan Justin Timberlake beredar luas.

Dalam buku berjudul "A Woman in Me" yang ditulis oleh Britney Spears, penyanyi yang terkenal dengan rambut pirang ikoniknya mengungkapkan bahwa Justin Timberlake tidak mendukung kehamilannya. Hal ini juga disampaikan oleh Spears, yang menjelaskan bahwa Timberlake tidak merasa siap untuk menjadi seorang ayah pada usia muda mereka saat itu.

Lagu Everytime menjadi lebih mencolok karena liriknya yang penuh emosi, seolah-olah menggambarkan penyesalan dan kerinduan. Dalam video klip lagu tersebut, terdapat adegan seorang ibu yang sedang melahirkan, yang semakin memperkuat dugaan bahwa lagu ini adalah ungkapan perasaan dalam menghadapi pengalaman aborsi yang pernah dialami Britney Spears.

Reaksi penggemar pun bervariasi, dengan sebagian besar merasa simpati terhadap Britney Spears yang harus menghadapi situasi yang begitu sulit dalam hidupnya. Namun, beberapa pihak juga berpendapat bahwa lagu Everytime adalah karya seni yang mungkin memiliki makna lebih dari sekadar pengalaman pribadi Britney Spears.

Lirik Lagu Everytime - Britney Spears

Notice me

Take my hand

Why are we

Strangers when

Our love is strong?

Why carry on without me?

And every time I try to fly I fall

Without my wings

I feel so small

I guess I need you baby

And every time I see

You in my dreams

I see your face

It's haunting me

I guess I need you baby

I make-believe

That you are here

It's the only way

That I see clear

What have I done?

You seem to move on easy

And every time I try to fly I fall

Without my wings

I feel so small

I guess I need you baby

And every time I see

You in my dreams

I see your face

You're haunting me

I guess I need you baby

I may have made it rain

Please forgive me

My weakness caused you pain

And this song's my sorry

At night I pray

That soon your face will fade away

And every time I try to fly I fall

Without my wings

I feel so small

I guess I need you baby

And every time I see

You in my dreams

I see your face

You're haunting me

I guess I need you baby