Fakta Menarik Drakor Doona! Suzy Kembali Jadi Idol

Jakarta, Beritasatu.com - Drakor Doona! mempertemukan dua selebritas papan atas yakni Bae Suzy dan Yang Se Jong sebagai pemeran utama.

Drama ini perdana ditayangkan pada tanggal 20 Oktober 2023 melalui platform streaming Netflix. Sebelum Anda mulai menontonnya, mari kita intip bersama deretan fakta menarik mengenai drama Doona! melalui ulasan di bawah ini.

1. Romansa dunia kampus

Drama Doona! mengusung genre komedi romantis yang akan mengajak penonton merasakan nuansa romansa yang khas di lingkungan perkuliahan. Suzy memerankan karakter Lee Do Na, seorang mantan idola dari grup populer yang memilih untuk tinggal di asrama dekat universitas setelah vakum dari dunia hiburan.

Di sana, ia bertemu dengan Lee Won Joon, yang diperankan oleh Yang Se Jong. Lee Won Joon adalah seorang mahasiswa biasa yang jarang berinteraksi dengan orang lain, tetapi memiliki hati yang hangat. Hubungan antara Lee Do Na dan Lee Won Joon pun berubah menjadi lebih romantis seiring berjalannya cerita.

2. Suzy kembali sebagai seorang idol

Penonton akan melihat Suzy kembali dalam peran seorang idol, mengingat bahwa ia memulai karier sebagai anggota grup Kpop Miss A di bawah naungan JYP Entertainment. Meskipun Miss A telah bubar, Suzy tetap aktif dalam dunia akting.

3. Suzy banyak adegan merokok

Drama Doona! diadaptasi dari komik web berjudul "Lee Doo Na!" karya Min Song Ah yang diterbitkan melalui Naver antara tahun 2019 hingga 2022. Ketika tampil dalam acara promosi Doona! di Netflix pada 18 Oktober 2023 di Seoul, Suzy mengungkapkan semangatnya dalam memerankan karakter Lee Doo Na, termasuk adegan merokok yang membuat sang sutradara khawatir. Meskipun demikian, Suzy tetap melakukannya dengan penuh dedikasi karena ingin memerankan karakter Lee Doo Na sesuai dengan versi aslinya di komik web tersebut.

"Ada banyak adegan merokok dalam komik web asli Doona. Sutradara sudah merasa khawatir sejak awal, tetapi semakin bersemangat karena menurut saya, suasana seperti itu akan memberikan pendekatan baru dalam memilih proyek," katanya. Ia menekankan bahwa rokok adalah alat penting untuk mengekspresikan karakter Doona.

4. Yang Se Jong lakukan perawatan janggut agar tampak muda

Sementara Yang Se Jong, berperan sebagai Lee Won Joon, bertransformasi menjadi seorang mahasiswa di usia awal 20-an, meskipun kini dirinya telah menginjak kepala 3. Untuk mencocokkan karakternya, ia memberikan perawatan ekstra pada janggutnya.

"Aku menerima perawatan laser untuk janggutku dan menggunakan masker. Dan sekarang beratku bertambah sekitar 3 kilogram," bebernya.

5. Disutradarai Lee Jung Hyo

Drama Doona! disutradarai oleh Lee Jung Hyo, seorang sutradara yang sudah memiliki nama besar dalam industri perfilman Korea. Karyanya selalu dinantikan oleh penonton, dan sebelumnya, ia telah mengarahkan berbagai drama populer seperti Criminal Minds, Romance is a Bonus Book, Crash Landing on You, hingga Until the Morning Comes.

Drama Doona! terdiri dari total 9 episode dan dapat disaksikan mulai tanggal 20 Oktober 2023 melalui platform streaming Netflix.