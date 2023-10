Justin Timberlake Enggan Komentari Buku Britney Spears

Jakarta, Beritasatu.com - Justin Timberlake nampaknya enggan mengomentari memoar terbaru karya Britney Spears bertajuk "The Woman In Me", yang akan dirilis dalam seminggu ke depan.

Sekalipun belum dirilis, buku tersebut sudah menciptakan kehebohan di kalangan publik seiring dengan pengakuan yang mengguncang. Dalam bukunya, Britney dengan jujur mengungkapkan bahwa aborsi yang pernah dia jalani merupakan salah satu pengalaman paling traumatis dalam hidupnya. Bahkan dengan gamblang Britney mengatakan bahwa Justin Timberlake lah yang memintanya untuk aborsi saat itu.

Pengungkapan ini memicu perdebatan di kalangan publik, terutama seputar perilaku Justin Timberlake dalam hubungan masa lalu mereka. Banyak yang mengantisipasi pengungkapan lebih lanjut mengenai kisah cinta mereka dalam buku tersebut.

Namun, Justin Timberlake tampaknya tidak akan merespons pengungkapan ini secara terbuka. Entertainment Tonight Jumat (20/10/2023) melaporkan bahwa Justin sedang fokus pada keluarganya sendiri dan tidak berencana untuk membahas isi memoar Britney dalam waktu dekat.

Seorang sumber mengungkapkan, "Dalam beberapa tahun terakhir, Justin telah mencoba mendukung Britney dari kejauhan. Meskipun mereka pernah berpacaran, dia tetap menghormati Britney. Saat ini, Justin hanya fokus pada istrinya saja, Jessica Biel."

Namun, ada indikasi bahwa Justin Timberlake mungkin tidak senang dengan isi buku tersebut. Sebuah sumber yang dikutip dalam edisi terbaru Us Weekly menyebut, "Justin tidak akan bahagia."

Pengungkapan dalam memoar Britney Spears juga mencakup klaim tentang perselingkuhan Justin Timberlake. Dalam laporan dari laman The Sun, penggemar di Meksiko yang mendapatkan salinan buku "The Woman In Me" lebih awal dari tanggal rilis resmi mengungkapkan bahwa Britney Spears menyebutkan Justin Timberlake telah berselingkuh dengan dua selebritis, salah satunya diyakini sebagai bintang All Saints, Nicole Appleton.

Pembaca buku tersebut mengungkapkan, "Britney menyebutkan bahwa dia tahu JT tidak setia, pertama dengan gadis All Saints dan kemudian dengan seorang selebriti yang masih sangat terkenal, sudah menikah, dan memiliki anak, sebagai balas dendam, dia pernah selingkuh dengan (penari) Wade Robson."

Pengakuan ini semakin menambah ketegangan dalam perbincangan seputar buku memoar Britney Spears yang mendalam ini. Publik dan penggemar Britney Spears harus menunggu rilis resmi buku "The Woman In Me" untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang pengalaman hidup kontroversial penyanyi pop ini.

Sementara saat ini, Justin Timberlake telah menikah dengan Jessica Biel sejak tahun 2012 dan memiliki dua orang anak. Justin dan Biel nampak selalu memamerkan kebahagiaan mereka baik di publik maupun di akun media sosial.