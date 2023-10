Britney Spears Pernah Aborsi, Akun Instagram Justin Timberlake Diburu Netizen

Jakarta, Beritasatu.com - Justin Timberlake tiba-tiba menjadi pusat perhatian publik. Belum lama ini, mantan kekasihnya, Britney Spears, mengungkap bahwa mereka pernah melakukan aborsi bersama.

Pengungkapan ini datang dari Britney Spears dalam bukunya yang berjudul "Woman In Me," yang akan segera dirilis. Pelantun lagu Sometimes ini mengungkapkan bahwa pada masa itu mereka memutuskan untuk mengakhiri kehamilan karena merasa masih terlalu muda dan Justin belum siap menjadi seorang ayah.

"Dia jelas tidak senang dengan kehamilan itu. Dia mengatakan bahwa kami belum siap untuk memiliki bayi dalam hidup kami, bahwa kami masih terlalu muda," kata Britney, sebagaimana dilansir oleh People pada Jumat (20/10/2023).

Pengakuan ini mendapat perhatian besar dari masyarakat. Banyak yang tidak menyangka bahwa Britney mampu menyimpan rahasia ini selama 20 tahun.

Pengungkapan ini juga berdampak pada reputasi Justin Timberlake. Setelah pengungkapan Britney, akun Instagram Justin Timberlake dibanjiri dengan komentar pedas dari netizen yang mengutuk tindakan-tindakannya di masa lalu.

Banyak yang meminta Justin Timberlake agar meminta maaf kepada Britney terkait masa lalu mereka. Selain itu, netizen juga mulai menggunakan tagar #JusticeForBritney di kolom komentar pada postingan terbaru Justin.

Hingga saat ini, postingan terbaru Justin Timberlake telah dipenuhi oleh ribuan komentar pedas dari netizen. Meski begitu, pelantun lagu Mirror ini belum memberikan tanggapan terkait pengungkapan mengenai aborsi yang dilakukan oleh Britney Spears.