Lirik Lagu I’m So Hot oleh Momoland dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu I'm So Hot adalah salah satu karya dari girl group asal Korea Selatan, Momoland. Dirilis pada 20 Maret 2019, dan diciptakan oleh seorang produser andal Shinsadong Tiger.

Meski Momoland telah bubar pada Februari 2023, lagu I'm So Hot masih dikenang para penggemarnya. Pesan yang disampaikan dalam lagu ini menyiratkan rasa percaya diri.

Liriknya mencerminkan perasaan seorang wanita yang merasa dirinya sangat menarik dalam penampilannya. I'm So Hot adalah lagu yang mendorong pendengarnya untuk menghargai diri mereka sendiri. Berikut lirik lagu I'm So Hot dari Momoland dan terjemahannya.

Lirik Lagu I’m So Hot dari Momoland

Wae yeppeudan mareun wae gwiyeopdan mareun wae

Deureodo deureodo jilliji anha yah

Yeppeuda mareul hae gwiyeopda mareul hae

Pureodo pureodo kkeutnaji anha yah

Nal chajneun munja bamnajdo eopsjanha

Swil teumi eopsneun You

Nan tteugeoun taeyang galsurok bulta

Ttokbaro mot boneun You

Nak naege deonjineun tteugeoun nunbich

Nae yeogi yeogi yeogi

Yeogil chyeodaboneun feel

Neoreul nogineun tteugeoun neukkim

A uaua I’m So Hot

Na na na naega

I’m So Hot na na na naega

I’m So Hot na na na naega

Bichina bichina nanrina nanrina

I‘m So Hot I‘m So Hot Hot Hot

Bichina bichina nanrina nanrina

I‘m So Hot I‘m So Hot Hot Hot

Geunyang naega munje yaya

Dabeul guharyeogo hae yaya

Igeon siheomi anya yaya

Jigeumeun bekkyeonaedo dwae yaya

Baram bulmyeon gamdang andwae naui hyanggi

Useum kkocci pieo naneun naui yeolgi

Nal jjojneun gwansim jamdeul ttaekkaji

Swil teumi eopsneun You

Dalbicharaeseo nan muri olla

Nae maeryeoge jamgineun You

Mak neoui tteollineun tteugeoun songil

Nae yeogi yeogi yeogi yeogi

Dagaoneun feel

Neoreul nogineun tteugeoun neukkim

A uaua I’m So Hot

Na na na naega

I’m So Hot na na na naega

I’m So Hot na na na naega

A Little Bit nan ama bich

Najedo sumgil su eopseo pieonan bich

A little bit nan Imma be

Najedo kkeojiji anhneun tteugeoun bich

I’m So Hot na na na naega

I’m So Hot na na na naega

Bichina bichina nanrina nanrina

I’m So Hot I’m So Hot Hot Hot

Bichina bichina nanrina nanrina

I’m So Hot I’m So Hot Hot Hot

Terjemahan Lirik Lagu I’m So Hot dari Momoland

Kenapa kamu sangat lucu?

Saya tidak bosan mendengarkan alasannya

Katakan, cantik, katakan

Belum berakhir ketika Anda melepaskannya, Yah

Anda tidak menemukan saya karakter siang dan malam

Anda tanpa istirahat

Saya membakar matahari yang lebih panas

Anda tidak bisa melihat lurus

Lihat saja aku

Rasakan pandanganku di sini

Perasaan panas melelehkanmu

Ah woo ah woo ah

Saya sangat seksi

Aku atau aku

Saya sangat seksi

Aku atau aku

Saya sangat seksi

Aku atau aku

Terang atau terang, hiruk pikuk atau hiruk pikuk

Aku sangat panas. Aku sangat panas

Terang atau terang, hiruk pikuk atau hiruk pikuk

Aku sangat panas. Aku sangat panas

Hanya saya.

Anda harus mencoba menemukan jawabannya

Ini bukan ujian

Anda dapat menyalinnya sekarang

Aku tidak peduli jika angin berhembus wangi-Ku

Tertawa Bunga-Ku yang mekar pembukaan-Ku

Saya tertarik pada eye-catching sampai saya tertidur

Anda tanpa istirahat

Di bawah sinar bulan, air naik

Anda terkunci dalam pesona saya

Hanya sentuhan panas Anda yang bergetar

Inilah saya di sini. Saya di sini

Perasaan panas melelehkanmu

Ah woo ah woo ah

Saya sangat seksi

Aku atau aku

Saya sangat seksi

Aku atau aku

Saya sangat seksi

Aku atau aku

Sedikit (Sedikit)

Saya mungkin cahaya (saya mungkin cahaya)

Saya tidak bisa menyembunyikannya di siang hari

Sedikit cahaya (Sedikit cahaya)

Saya I'mma be (I'm I'mma be)

Lampu panas yang tidak padam di siang hari

Saya sangat seksi

Aku atau aku

Saya sangat seksi

Aku atau aku

Terang atau terang, hiruk pikuk atau hiruk pikuk

Aku sangat panas. Aku sangat panas

Terang atau terang, hiruk pikuk atau hiruk pikuk

Aku sangat panas. Aku sangat panas