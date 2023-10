Penderitaan Rakyat Palestina dalam Lirik Lagu We Will Not Go Down Karya Michael Heart

Jakarta, Beritasatu.com – Lagu We Will Not Go Down dari Michael Heart dirilis pada 2009. Lagu ini menggambarkan tentang konflik yang terjadi di Jalur Gaza, Palestina, saat itu.

Lewat lagu We Will Not Go Down, Michael Heart berharap perang akan segera berakhir dan menjadi damai. Berikut lirik lagu We Will Not Go Down dari Michael Heart dan terjemahannya.

Lirik Lagu We Will Not Go Down dari Michael Heart

A blinding flash of white light

Lit up the sky over Gaza tonight

People running for cover

Not knowing whether they're dead or alive

They came with their tanks and their planes

With ravaging fiery flames

And nothing remains

Just a voice rising up in the smoky haze

We will not go down

In the night, without a fight

You can burn up our mosques and our homes and our schools

But our spirit will never die

We will not go down

In Gaza tonight

Women and children alike

Murdered and massacred night after night

While the so-called leaders of countries afar

Debated on who's wrong or right

But their powerless words were in vain

And the bombs fell down like acid rain

But through the tears and the blood and the pain

You can still hear that voice through the smoky haze

We will not go down

In the night, without a fight

You can burn up our mosques and our homes and our schools

But our spirit will never die

We will not go down

In Gaza tonight

Terjemahan Lirik Lagu We Will Not Go Down dari Michael Heart

Kilauan cahaya putih yang membutakan mata

Menerangi langit Gaza malam ini

Orang-orang berlari mencari perlindungan

Tak tahu apakah mereka mati atau hidup

Mereka datang naik tank dan pesawat

Dengan kobaran api yang menghancurkan

Dan tak ada yang tersisa

Hanya sebuah suara yang terdengar di dalam kepulan asap

Kami takkan menyerah

Di malam hari, tanpa perlawanan

Kau bisa hancurkan masjid dan rumah dan sekolah kami

Namun semangat kami takkan pernah mati

Kami takkan menyerah

Di Gaza malam ini

Wanita dan anak-anak sama saja

Dibunuh dan dibantai tiap malam

Saat para pemimpin negara yang berada jauh di sana

Memperdebatkan siapa yang salah dan benar

Namun kata-kata mereka sia-sia

Dan bom berjatuhan seperti hujan asam

Namun dalam air mata dan darah dan rasa sakit

Masih bisa kau dengar suara dari kepulan asap itu

Kami takkan menyerah

Di malam hari, tanpa perlawanan

Kau bisa hancurkan masjid dan rumah dan sekolah kami

Namun semangat kami takkan pernah mati

Kami takkan menyerah

Di Gaza malam ini

Kami takkan menyerah