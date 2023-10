Jakarta, Beritasatu.com – Lagu New Wave yang dinyanyikan oleh S.O feat Canon ini merupakan lagu pertama dari album dengan nama yang sama, dan dirilis pada 2016.

Lewat lagu New Wave, S.O menghadirkan pandangan yang kuat tentang keberanian untuk tetap setia pada prinsip dalam hidup. Berikut lirik lagu New Wave dari S.O feat Canon dan terjemahannya.

Lirik Lagu New Wave dari S.O feat Canon

(S.O)

I heard they want that new wave, yeah

I'm the tsunami in a new age, yeah

They want a real one, they want the real thing

Yeah, I'm the real one, I'm the real thing

Tell me who you follow, I just wanna know

'Cause they can't bring you hope, they can't bring you soul

I just wanna know, I just wanna know

Who you follow? Who you follow?

(Canon)

I heard they want that new wave, huh

But I been killing waves like my name was Kunta

They say, real recognize real, well, I'm looking unfamiliar

'Cause the ones that talk the loudest usually do the littlest

(S.O)

Tell me who you follow, I just wanna know

'Cause they can't bring you hope, they can't bring you soul

I just wanna know, I just wanna know

Who you follow? Who you follow?

Man, I'm searching for the real, ayy

I don't need a cosign, God already signed me, ayy

I don't need a feature, I'm the feature, ayy

This ain't that new wave, this the new faith, ayy

I heard they want that new wave

But I don't need the wave, I don't need the shade

I been in the faith, I been in the race

I been on the way, I been on the way, ayy

Tell me who you follow, I just wanna know

'Cause they can't bring you hope, they can't bring you soul

I just wanna know, I just wanna know

Who you follow? Who you follow?

Terjemahan Lirik Lagu New Wave dari S.O feat Canon

(S.O)

Aku mendengar mereka menginginkan gelombang baru, yeah

Aku tsunami dalam zaman baru, yeah

Mereka menginginkan yang nyata, mereka menginginkan yang sejati

Yeah, aku yang sejati, aku yang nyata

Katakan padaku siapa yang kau ikuti, aku hanya ingin tahu

Karena mereka tidak bisa memberimu harapan, mereka tidak bisa memberimu jiwa

Aku hanya ingin tahu, aku hanya ingin tahu

Siapa yang kau ikuti? Siapa yang kau ikuti?

(Canon)

Aku mendengar mereka menginginkan gelombang baru, huh

Tapi aku telah menghancurkan gelombang seperti namaku Kunta

Mereka bilang, yang nyata mengenali yang nyata, baiklah, aku terlihat tidak dikenali

Karena yang paling banyak bicara biasanya melakukan yang paling sedikit

(S.O)

Katakan padaku siapa yang kau ikuti, aku hanya ingin tahu

Karena mereka tidak bisa memberimu harapan, mereka tidak bisa memberimu jiwa

Aku hanya ingin tahu, aku hanya ingin tahu

Siapa yang kau ikuti? Siapa yang kau ikuti?

Teman, aku mencari yang nyata, ayy

Aku tidak butuh tanda tangan, Tuhan sudah menandatangani aku, ayy

Aku tidak butuh featuring, aku yang ditampilkan, ayy

Ini bukan gelombang baru itu, ini adalah iman baru, ayy

Aku mendengar mereka menginginkan gelombang baru

Tapi aku tidak butuh gelombang, aku tidak butuh bayangan

Aku telah dalam iman, aku telah dalam perlombaan

Aku telah dalam perjalanan, aku telah dalam perjalanan, ayy

Katakan padaku siapa yang kau ikuti, aku hanya ingin tahu

Karena mereka tidak bisa memberimu harapan, mereka tidak bisa memberimu jiwa

Aku hanya ingin tahu, aku hanya ingin tahu

Siapa yang kau ikuti? Siapa yang kau ikuti?