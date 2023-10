Lirik Lagu I'll Be Missing You dari Puff Diddyfeat Faith Evans dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu I'll Be Missing You dari rapper Puff Diddy feat Faith Evans ini menjadi viral kembali di media sosial TikTok dan Instagram.

Lagu ini dirilis pada 27 Mei 1997 dalam album No Way Out. Lagu I'll Be Missing You diciptakan Puff Diddy untuk mengenang mendiang sahabatnya sekaligus suami dari Faith Evans, Notorious B.I.G. Dia meninggal akibat tertembak. Berikut lirik lagu I'll Be Missing You dari Puff Diddy feat Faith Evans dan Terjemahannya.

Lirik Lagu I'll Be Missing You dari Puff Diddy feat Faith Evans

Yeah, this right here (Tell me why)

Goes out to everyone that has lost someone

That they truly loved (C'mon, check it out)

Seems like yesterday we used to rock the show

I laced the track, you locked the flow

So far from hangin' on the block for dough

Notorious, they got to know that

Life ain't always what it seem to be

Words can't express what you mean to me

Even though you're gone, we still a team

Through your family, I'll fulfill your dream (That's right)

In the future, can't wait to see

If you open up the gates for me

Reminisce some time, the night they took my friend

Try to black it out, but it plays again

When it's real, feelings hard to conceal

Can't imagine all the pain I feel

Give anythin' to hear half your breath (Half your breath)

I know you still livin' your life after death

Every step I take, every move I make

Every single day, every time I pray

I'll be missin' you

Thinkin' of the day when you went away

What a life to take, what a bond to break

I'll be missin' you

(I miss you B.I.G.)

It's kinda hard with you not around

Know you in heaven, smilin' down

Watchin' us while we pray for you

Every day we pray for you

'Til the day we meet again

In my heart is where I'll keep you, friend

Memories give me the strength I need to proceed

Strength I need to believe

My thoughts Big I just can't define (Can't define)

Wish I could turn back the hands of time

Us in the six, shop for new clothes and kicks

You and me takin' flicks

Makin' hits, stages they receive you on

Still can't believe you're gone (Can't believe you're gone)

Give anything to hear half your breath (Half your breath)

I know you still livin' your life after death

Every step I take, every move I make (I miss you)

Every single day, every time I pray

I'll be missin' you (Yeah, yeah, yeah)

Thinkin' of the day when you went away

What a life to take, what a bond to break

I'll be missin' you

Somebody tell me why

One glad morning when this life is over

I know I'll see your face

Every night I pray, every step I take

Every move I make, every single day

Every night I pray, every step I take

Every day that passes Is a day that I get closer

Every move I make, every single day to seeing you again

We miss you B.I.G

Every night I pray, every step I take

And we won't stop

'Cause we can't stop

Every move I make, every single day

That's right Every night I pray, every step I take

Every move I make, every single day

We miss you B.I.G

Every step I take, every move I make (I miss you)

Every single day, every time I pray I'll be missin' you (Yeah, yeah, yeah)

Thinkin' of the day when you went away

What a life to take, what a bond to break I'll be missin' you (We miss you)

Every step I take, every move I make

Every single day, every time I pray I'll be missin' you (I'll be missin' you)

Thinkin' of the day (Thinkin' of the day) when you went away What a life to take, what a bond to break I'll be missin' you (We miss you)

Terjemahan Lagu I'll Be Missing You oleh Puff Diddy feat Faith Evans

Ya, ini di sini (Katakan padaku alasannya)

Pergi ke semua orang yang kehilangan seseorang

Bahwa mereka benar-benar mencintai (Ayo, lihatlah)

Sepertinya kemarin kita biasa mengguncang pertunjukan

Aku mengikat lintasannya, kamu mengunci arusnya

Sejauh ini dari nongkrong di blok untuk adonan

Terkenal, mereka mengetahui hal itu

Hidup tidak selalu seperti yang terlihat

Kata-kata tidak bisa mengungkapkan apa yang kamu maksudkan padaku

Meski kamu sudah tiada, kita tetap satu tim

Melalui keluargamu, aku akan mewujudkan impianmu (Itu benar)

Di masa depan, tidak sabar untuk melihatnya

Jika kamu membukakan gerbang untukku

Kenanglah suatu saat, malam mereka mengajak temanku

Cobalah untuk mematikannya, tetapi itu diputar lagi

Jika itu nyata, perasaan sulit disembunyikan

Tak terbayang semua rasa sakit yang aku rasakan

Berikan apa pun untuk mendengar separuh nafas mu (Separuh nafas mu)

Aku tahu kamu masih menjalani hidupmu setelah kematian

Setiap langkah yang saya ambil, setiap gerakan yang saya lakukan

Setiap hari, setiap kali saya berdoa

Aku akan merindukanmu

Pikirkan hari ketika kamu pergi

Sungguh sebuah kehidupan yang harus diambil, betapa sebuah ikatan yang harus diputuskan

Aku akan merindukanmu

(Aku merindukanmu B.I.G)

Agak sulit jika kamu tidak ada

Mengenalmu di surga, tersenyum ke bawah

Awasi kami selagi kami berdoa untukmu

Setiap hari kami berdoa untuk Anda

Sampai suatu hari kita bertemu lagi

Di hatiku adalah tempat dimana aku akan menjagamu, kawan

Kenangan memberi saya kekuatan yang saya butuhkan untuk melanjutkan

Kekuatan yang harus saya percayai

Pikiranku Besar, aku tak bisa mendefinisikannya (Tidak bisa mendefinisikannya)

Seandainya aku bisa memutar balik waktu

Kami yang berenam, berbelanja baju dan sepatu baru

Kau dan aku mengambil film

Makin 'hits, tahapan di mana mereka menerima Anda

Masih tidak percaya kamu telah pergi (Tidak percaya kamu telah pergi)

Berikan apa pun untuk mendengar separuh napasmu (Separuh napasmu)

Aku tahu kamu masih menjalani hidupmu setelah kematian

Setiap langkah yang kuambil, setiap gerakan yang kulakukan (aku merindukanmu)

Setiap hari, setiap kali saya berdoa

Aku akan merindukanmu (Ya, ya, ya)

Pikirkan hari ketika kamu pergi

Sungguh sebuah kehidupan yang harus diambil, betapa sebuah ikatan yang harus diputuskan

Aku akan merindukanmu

Seseorang beri tahu aku alasannya

Suatu pagi yang bahagia

Ketika hidup ini berakhir

Aku tahu aku akan melihat wajahmu

Setiap malam aku berdoa, setiap langkah yang aku ambil Setiap gerakan yang aku lakukan, setiap hari

Setiap malam aku berdoa, setiap langkah yang aku ambil Setiap hari yang berlalu adalah hari dimana aku semakin dekat Setiap gerakan yang aku lakukan, setiap hari

Untuk bertemu denganmu lagi Kami merindukanmu B.I.G

Setiap malam aku berdoa, setiap langkah yang aku ambil

Dan kita tidak akan berhenti Karena kita tidak bisa berhenti Setiap gerakan yang aku lakukan, setiap hari Itu benar

Setiap malam aku berdoa, setiap langkah yang aku ambil

Setiap gerakan yang aku lakukan, setiap hari Kita kangen kamu B.I.G

Setiap langkah yang kuambil, setiap gerakan yang kulakukan (Aku merindukanmu)

Setiap hari, setiap kali aku berdoa aku akan merindukanmu (Ya, ya, ya)

Memikirkan hari ketika kau pergi

Sungguh kehidupan yang luar biasa yang harus dijalani, ikatan yang sangat kuat untuk diputuskan

Aku akan merindukanmu (Kami merindukanmu)

Setiap langkah yang kuambil, setiap gerakan yang kulakukan

Setiap hari, setiap kali aku berdoa Aku akan merindukanmu (Aku akan merindukanmu) Memikirkan hari itu (Memikirkan hari itu) saat kau pergi

Apa kehidupan yang harus diambil, ikatan yang luar biasa yang harus dipatahkan.

Aku akan merindukanmu (Kami merindukanmu)