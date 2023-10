It Lives Inside hingga Indigo, Rekomendasi Film Akhir Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Menghabiskan akhir pekan bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan menikmati akhir pekan dengan pergi ke bioskop dan menyaksikan film terbaik.

Setiap minggunya, banyak film baru yang tayang di bioskop, baik itu film luar negeri maupun Tanah Air. Jenisnya pun beragam, mulai dari horor, aksi, hingga keluarga.

Mengutip situs Cinema21, berikut rekomendasi film akhir pekan.

1. It Lives Inside

It Lives Inside menceritakan tentang seorang remaja India-Amerika yang berjuang untuk identitas budayanya dan berselisih dengan sahabatnya. Dalam prosesnya, tanpa disadari ia malah melepaskan entitas iblis kuno kuat yang mengancam dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

Film berdurasi 99 menit ini menampilkan genre horor sekaligus thriller. Film ini dibintangi oleh Megan Suri, Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Betty Gabriel, Vik Sahay, Gage Marsh, Jamie Ives, Siddhartha Minhas, Saisha Muni, Paige Shaw, Sangeeta Wylie.

2. Ganapath - A Hero Is Born

Lagi-lagi film Bollywood menunjukan taringnya di industri perfilman dunia. Ganapath - A Hero Is Born menceritakan kisah Ganapath (Tiger Shroff), seorang pejuang yang tak kenal lelah dan terampil, memulai misi untuk membongkar kerajaan kriminal yang kuat yang telah mencengkeram kota dalam ketakutan. Ganapath menjadi simbol harapan bagi kaum tertindas yang mengarah pada kegelapan.

Film aksi sekaligus thriller berdurasi 133 menit ini dibintangi oleh Tiger Shroff, Kriti Sanon, dan Amitabh Bachchan. Bagi Anda penggemar berat aktor legendaris Amitabh Bachchan tak ada salahnya untuk menyaksikan film ini.

3. Killers of the Flower Moon

Penggemar Leonardo DiCaprio merapat yuk. Killers of the Flower Moon menceritakan tentang pergantian abad ke-20, minyak membawa kekayaan bagi Bangsa Osage, yang dalam sekejap menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaan penduduk asli Amerika ini menarik perhatian para penyelundup kulit putih, yang memanipulasi, memeras, dan mencuri uang Osage sebanyak yang mereka bisa sebelum melakukan pembunuhan.

Berdasarkan kisah nyata dan diceritakan melalui romansa antara Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) dan Mollie Kyle (Lily Gladstone). Killers of the Flower Moon adalah kisah kejahatan barat yang epik, ketika cinta sejati melintasi jalan dengan pengkhianatan yang tak terkatakan.

Film bergenre kriminal, aksi, sejarah maupun drama ini berdurasi 206 menit. Film ini dibintangi aktor kawakan seperti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers, Janae Collins, dan Jillian Dion.

4. Imam Tanpa Makmum

Salah satu film Tanah Air yang sebelum rilis sempat menimbulkan kontroversi. Namun, Imam Tanpa Makmum mampu bersaing dengan film lainnya di bioskop. Film ini mengisahkan Imam (Syakir Daulay) seorang pria yang sedang mencari makmum untuk hidupnya. Meskipun bernama Imam, namun dirinya sangat kesulitan dalam mencari makmum.

Imam kemudian jatuh hati pada seorang perempuan bernama Naira (Vonny Felicia), jago main biola, pemilik rumah singgah untuk anak anak jalanan dan punya pipi kemerahan. Imam memanggilnya Humaira, seperti panggilan sayang Nabi Muhammad untuk istrinya Aisyah. Mamak Imam (Cut Mini) rupanya tidak setuju, pasalnya Humaira adalah seorang wanita malam.

5. Indigo

Film Tanah Air rupanya masih didominasi oleh horor. Satu lagi film horor besutan Tanah Air ikut meramaikan bioskop akhir pekan ini. Indigo menceritakan tentang Zora (Amanda Manopo) memiliki seorang adik yaitu Ninda (Nicole Rossi) yang mengidap skizofrenia. Tapi kemudian seorang paranormal bernama Sekar (Sara Wijayanto) menyatakan bahwa Ninda ternyata adalah seorang indigo, pemilik indera keenam yang bisa melihat dunia lain. Saat ini nyawa Ninda terancam oleh sosok tak kasat mata yang terus mengganggunya.

Untuk menyelamatkannya, bantuan Zora diperlukan. Ketika kecil, Zora ternyata adalah seorang indigo yang kemampuannya sudah ditutup. Sekarang kemampuannya tersebut harus dibuka kembali demi bisa menyelamatkan sang adik. Ketika kemampuannya itu terbuka lagi, dia harus beradaptasi menjadi seorang indigo, menghadapi sosok dari dunia lain, sekaligus menguak misteri masa lalu yang menakutkan.