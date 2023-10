Klaim Justin Timberlake Tak Setia, Britney Spears Akui Ikut Berselingkuh

Jakarta, Beritasatu.com - Britney Spears kembali mengguncang dunia hiburan dengan pengakuan-pengakuannya yang mengejutkan dalam memoar "The Woman in Me." Dalam memoar ini, ia mengungkap sejumlah rahasia terkait perjalanan hidupnya, khususnya hubungannya dengan Justin Timberlake.

Spears mengungkapkan bahwa Justin Timberlake pernah mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan seorang selebriti. Spears kini membenarkan rumor lama yang menyebut bahwa dia sendiri juga berselingkuh dari Timberlake. Dia mengungkapkan bahwa dia menjalin hubungan dengan koreografer Wade Robson, yang bekerja dengan Timberlake dan NSYNC selama Tur No Strings Attached mereka pada tahun 2000.

Dalam laporan dari E! Online, Sabtu (21/10/2023) meskipun Spears mengakui bahwa dia benar-benar mencium Wade Robson, dia berdalih bahwa tindakan tersebut semata-mata merupakan reaksi terhadap rumor ketidaksetiaan pacarnya saat itu. "Kami keluar pada suatu malam dan pergi ke bar Spanyol. Kami menari dan berdansa. Saya bermesraan dengannya malam itu," ungkapnya dalam memoarnya.

Namun, penyanyi berusia 41 tahun itu menegaskan bahwa insiden tersebut hanya terjadi sekali dan hanya melibatkan satu pria. Selama bertahun-tahun, dia selalu setia kepada Justin Timberlake.

Untuk diketahui, Britney Spears dan Justin Timberlake mulai berkencan pada tahun 1999 ketika keduanya masih remaja. Setelah perpisahan mereka yang menggemparkan pada tahun 2002, Timberlake sempat mengisyaratkan bahwa Spears telah berselingkuh, meski hal tersebut tidak pernah dikonfirmasi atau dibantah oleh penyanyi 41 tahun tersebut. Pernyataan ini diungkapkan Timberlake dalam wawancara dengan Barbara Walters.

Dokumenter "Framing Britney Spears" yang tayang pada tahun 2021 dan mendapatkan nominasi Emmy, seakan-akan memberikan jawaban atas tuduhan tersebut dan memaksa Timberlake untuk akhirnya meminta maaf secara terlambat kepada mantan kekasihnya.

Memoar "The Woman in Me" menjadi sorotan utama dalam industri hiburan, memberikan kepada penggemar dan publik wawasan mendalam tentang lika-liku perjalanan hidup seorang ikon pop internasional dan mengungkapkan sisi hubungan asmara yang selama ini menjadi teka-teki. Britney Spears tetap menjadi pusat perhatian dunia, dan memoar ini menambah babak baru dalam kisah hidupnya yang luar biasa