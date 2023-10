The Rolling Stones Luncurkan Album Baru Setelah 18 Tahun

New York, Beritasatu.com – Grup band rock legendaris Inggris The Rolling Stones pada Kamis (19/10/2023) malam waktu AS, meluncurkan album baru mereka setelah yang terakhir 18 tahun lalu. Acara peluncuran album baru Hackney Diamonds ini digelar di sebuah kelab musik di West Side Manhattan, New York.

Tampil dihadapan ratusan pengunjung fan The Stones di kelab Racket NYC, Mick Jagger dkk membawakan sejumlah lagu dari album baru mereka, yang dipadukan dengan lagu lawas terkenal dari band itu, seperti Jumpin Jack Flash dan Tumblin Dice

Mick Jagger (80 tahun) sang vokalis utama menyatakan, tampil kembali di New York adalah bagian untuk memotivasinya kembali ke studio rekaman.

The Rolling Stones telah beberapa kali memulai peluncuran albumnya dari Kota New York, termasuk saat mereka tampil di atas truk terbuka di kawasan Fifth Avenue, dan menaiki gerbong kereta menuju Grand Central Terminal.

The Rolling Stones juga membuat kejutan dengan menampilkan Lady Gaga yang berduet dengan Mick Jagger pada lagu Sweet Sounds of Heaven, yang bernuansa blues yang mengingatkan pada lagu klasik band ini, Moonlight Mile, pada tahun 70-an.

Hackney Diamonds adalah album pertama band legendaris ini sejak A Bigger Bang diluncurkan pada tahun 2005. Album ini juga menjadi yang pertama sejak drummer band Charlie Watts meninggal pada tahun 2021.

The Rolling Stones kini menyisakan personel lama, seperti Mick Jagger, gitaris Keith Richards (79), dan Ron Wood (76).

Ron Wood telah menjadi anggota band selama hampir 50 tahun meskipun bergabung pada tahun 1975, 13 tahun setelah The Rolling Stones dibentuk.

Selain Lady Gaga, album baru ini menampilkan bintang tamu Stevie Wonder, Paul McCartney dan Elton John, dan penampilan kembali bassis lama band ini Bill Wyman, yang meninggalkan The Rolling Stones pada tahun 1990an, untuk lagu Live by the Sword, yang juga menampilkan permainan drum Charlie Watts sebelum dia meninggal.