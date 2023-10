4 Jenis Buah yang Banyak Mengandung Vitamin C

Jakarta, Beritasatu.com - Vitamin C adalah nutrisi penting yang memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan tubuh. Nutrisi ini berperan dalam membentuk dan memelihara tulang, kulit, dan pembuluh darah. Selain itu, vitamin C juga dikenal sebagai antioksidan yang mendukung sistem kekebalan tubuh.

Meskipun bisa ditemukan dalam berbagai buah-buahan dan sayuran, beberapa individu mungkin perlu mendapatkan tambahan vitamin C melalui suplemen.

Dalam sebuah laporan dari Health Line pada Sabtu (21/10/2023), terdapat empat jenis buah yang dikenal tinggi kandungan vitamin C, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan Anda. Berikut adalah keempat buah tersebut:

1. Jambu biji

Jambu biji adalah buah tropis yang kaya akan vitamin C. Satu buah jambu biji mengandung sekitar 126 mg vitamin C, setara dengan 14% kebutuhan harian. Selain itu, buah ini juga kaya akan antioksidan likopen. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengonsumsi 400 gram jambu biji yang sudah dikupas setiap hari, sekitar tujuh buah, dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol total.

2. Kiwi

Kiwi, dengan satu buah berukuran sedang mengandung sekitar 71 mg vitamin C, juga merupakan sumber yang baik untuk nutrisi ini. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi 2-3 buah kiwi setiap hari selama 28 hari dapat mengurangi kelengkapan platelet darah sebesar 18%. Kiwi juga membantu menurunkan trigliserida sebesar 15% yang dapat mengurangi risiko pembekuan darah dan strok. Selain itu, mengonsumsi kiwi juga dapat meningkatkan aktivitas sel darah putih sebesar 20%.

3. Kakadu plum

Mungkin belum begitu dikenal, namun Kakadu plum adalah jenis buah yang berasal dari Australia Utara. Buah ini memiliki kandungan vitamin C yang luar biasa, yakni 100 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Selain itu, Kakadu plum kaya akan kalium, vitamin E, dan antioksidan lutein, yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan mata Anda.

4. Ceri acerola

Ceri acerola juga merupakan buah kaya vitamin C, dengan sekitar 822 mg vitamin C per 100 gram buah. Penelitian menunjukkan bahwa buah ini memiliki sifat anti-kanker, membantu mencegah kerusakan kulit akibat sinar UVB, serta mengurangi kerusakan DNA yang disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat.

Dengan memasukkan buah-buahan ini dalam pola makan sehari-hari, Anda dapat memastikan asupan vitamin C yang cukup untuk mendukung kesehatan tubuh. Buah-buahan ini tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi tubuh Anda