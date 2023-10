Jakarta, Beritasatu.com - Edward Cristopher Sheeran atau dikenal dengan nama panggung Ed Sheeran merupakan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia.

Pria berkebangsaan Inggris tersebut memiliki beberapa lagu populer, salah satunya Perfect. Lagu ini mengisahkan cintanya pada gadis yang kini telah menjadi kekasihnya. Ed Sheeran menuangkan perasaannya tersebut dalam lirik lagu yang sangat romantis. Berikut lirik lagu Perfect dari Ed Sheeran dan terjemahannya.

Lirik Lagu Perfect oleh Ed Sheeran dan Terjemahannya

I found a love, for me

Darling, just dive right in and follow my lead

Well, I found a girl, beautiful and sweet

Oh, I never knew you were the someone waiting for me

Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow

Your heart is all I own

And in your eyes, you're holding mine

Baby, I'm dancing in the dark

With you between my arms

Barefoot on the grass

Listening to our favorite song

When you said you looked a mess

I whispered underneath my breath

But you heard it

Darling, you look perfect tonight

Well, I found a woman, stronger than anyone I know

She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home

I found a lover, to carry more than just my secrets

To carry love, to carry children of our own

We are still kids, but we're so in love

Fighting against all odds

I know we'll be alright this time

Darling, just hold my hand

Be my girl, I'll be your man

I see my future in your eyes

Baby, I'm dancing in the dark

With you between my arms

Barefoot on the grass

Listening to our favorite song

When I saw you in that dress, looking so beautiful

I don't deserve this

Darling, you look perfect tonight

Baby, I'm dancing in the dark

With you between my arms

Barefoot on the grass

Listening to our favorite song

I have faith in what I see

Now I know I have met an angel in person

And she looks perfect

I don't deserve this

You look perfect tonight

Terjemahan Lagu Perfect dari Ed Sheeran

Aku menemukan cinta, untukku

Sayang, selami saja dan ikuti petunjuk ku

Ya, saya menemukan seorang gadis, cantik dan manis

Oh, aku tidak pernah tahu kamulah orang yang menungguku

Karena kita masih anak-anak ketika kita jatuh cinta

Tidak tahu apa itu

Aku tidak akan menyerahkanmu kali ini

Tapi sayang, cium aku pelan-pelan

Hatimu adalah satu-satunya milikku

Dan di matamu, kamu memegang mataku

Sayang, aku menari dalam kegelapan

Denganmu di antara pelukanku

Tanpa alas kaki di rumput

Mendengarkan lagu favorit kami

Saat kamu bilang kamu terlihat berantakan

Aku berbisik pelan

Tapi Anda mendengar

Sayang, kamu terlihat sempurna malam ini

Ya, saya menemukan seorang wanita, lebih kuat dari siapa pun yang saya kenal

Dia berbagi impian saya, saya berharap suatu hari nanti saya akan berbagi rumahnya

Aku menemukan kekasih, yang membawa lebih dari sekedar rahasiaku

Untuk membawa cinta, untuk membawa anak-anak kita sendiri

Kami masih anak-anak, tapi kami saling jatuh cinta

Berjuang melawan segala rintangan

Aku tahu kita akan baik-baik saja kali ini

Sayang, pegang saja tanganku

Jadilah gadisku, aku akan menjadi laki-lakimu

Aku melihat masa depanku di matamu

Sayang, aku menari dalam kegelapan

Denganmu di antara pelukanku

Tanpa alas kaki di rumput

Mendengarkan lagu favorit kami

Saat aku melihatmu mengenakan gaun itu, terlihat sangat cantik

Saya tidak pantas menerima ini

Sayang, kamu terlihat sempurna malam ini

Sayang, aku menari dalam kegelapan

Denganmu di antara pelukanku

Tanpa alas kaki di rumput

Mendengarkan lagu favorit kami

Saya yakin dengan apa yang saya lihat

Sekarang aku tahu aku telah bertemu langsung dengan malaikat

Dan dia terlihat sempurna

Saya tidak pantas menerima ini

Kamu terlihat sempurna malam ini