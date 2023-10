Kemarin Hamil, Kini Lucinta Luna Mengaku Janda dan Tobat

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Lucinta Luna terus menjadi sorotan media. Artis transgender itu sebelumnya mengaku tengah hamil dan menjalani hubungan jarak jauh dengan kekasihnya Alan Boltian yang disebut menjalani wajib militer di Ukraina.

Kini, Lucinta Luna mengaku telah menjanda dan bertobat.

"Alhamdulillah sekarang Cici Luna sudah taubat dan akun ini sudah sah menjadi milikku kembali karena do’a dari semua Keluargaku Lazuardi," tulis Lucinta Luna melalui akun Instagram @lucintaluna_manjalita yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (22/10/2023).

"Hidup Janda…. Cici Luna sekarang sudah menjanda lagi...," tambahnya.

Sayangnya, dalam unggahan itu, Lucinta Luna enggan membeberkan kabar kehamilannya itu. Namun, kondisi perut pemilik nama lengkap Muhammad Fatah itu kini telah rata dan tidak seperti sedang hamil seperti sebelumnya.

Dalam unggahan lain, Lucinta Luna kini mengaku telah menjadi bagian dari keluarga Boy William.

"Thanks you so much untuk keluarga baruku. Terima kasih sudah mau menerima Cici Lucinta menjadi bagian dari keluarga baru Oma," terangnya.

Unggahan Lucinta Luna mengaku telah menjanda dan menjadi bagian keluarga Boy William pun langsung mendapat reaksi dari warganet. Sebagian besar netizer menuding pernikahan Lucinta Luna dan Alan Boltian merupakan settingan untuk menaikkan popularitasnya.

"Alan cuma pacar settingan, wkwk.. IG Alan diganti nama jadi cici luna.. katanya hamil. Tapi batal.. pembohongan publik sih ini," tulis pemilik akun @cloudymoon.ty.

"Akhirnya dramanya udah tamat, semoga tobat beneran yak," tambah @arifani447.

"Sudah ketebak skenarionya. Nikah, hamil, keguguran, cere, viral, repeat. Memang prestasinya bikin skenario, settingannya gak maju-maju," tandas @bussiness.flaw.