Kisah Nyata Killers of the Flower Moon, Apa yang Terjadi dengan Bangsa Osage?

Jakarta, Beritasatu.com - Killers of the Flower Moon yang tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu (18/10/2023) merupakan adaptasi dari buku nonfiksi berjudul sama karya jurnalis Amerika Serikat, David Grann. Killers of the Flower Moon mengisahkan misteri pembunuhan yang dialami orang-orang Osage, salah satu bangsa asli Indian yang menempati Oklahoma.

Beberapa karakter dalam Killers of the Flower Moon rupanya memang berdasarkan tokoh nyata. Misalnya, Ernest Burkhart (diperankan oleh Leonardo DiCaprio) dan William King Hale (diperankan oleh Robert De Niro) yang menjadi tersangka dalam konspirasi pembunuhan keluarga dari Mollie Burkhart (diperankan oleh Lily Gladstone), istri dari Ernest. Misteri pembunuhan ini berhasil dipecahkan oleh Tom White, seorang agen FBI yang dalam film diperankan oleh Jesse Plemons.

Jika versi buku Killers of the Flower Moon menceritakan dari perspektif sang agen FBI Tom White, versi film Killers of the Flower Moon fokus kepada sudut pandang Ernest. Usut punya usut, skenario awal yang disiapkan sutradara Martin Scorsese dan penulis naskah Eric Roth juga menceritakan dari sudut pandang White, yang rencana awalnya diperankan oleh DiCaprio.

Namun, setelah berkonsultasi dengan DiCaprio, Scorsese mengubah sudut pandang cerita dari sisi Ernest, yang akhirnya diperankan oleh DiCaprio.

Lantas, apa yang sebetulnya terjadi pada bangsa Osage di 1920-an itu? Dikutip dari berbagai sumber, berikut kisah sebenarnya dari misteri pembunuhan bangsa Osage.

Bangsa Terkaya

Pada 1870-an, pemerintah AS memaksa bangsa Osage meninggalkan tanah mereka di Kansas dan pindah ke timur laut Oklahoma. Bangsa Osage membeli tanah reservasi mereka di Oklahoma, keputusan yang mengubah sejarah mereka dari bangsa terusir menjadi bangsa terkaya di Amerika.

Pemerintah AS awalnya menganggap tanah Osage di Oklahoma tak berharga, tetapi rupanya tanah tersebut kaya akan minyak. Penemuan minyak itu membuat suku Osage yang memiliki hak atas ladang minyak di tanah mereka.

Dengan penemuan deposit minyak besar pada 1894, suku Osage yang masih memiliki hak mineral komunal memperoleh kekayaan atas hak kepemilikan tanahnya. Pengebor harus membayar royalti kepada suku tersebut untuk menyewa lahan penggalian minyak, serta royalti atas keuntungan. Di 1923, suku Osage menghasilkan US$ 30 juta dari royalti, setara dengan sekitar US$ 540 juta (sekitar Rp 8,5 triliun) saat ini.