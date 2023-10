Tips Menjadi Influencer Sukses: Konsisten dan Sesuai Minat

Jakarta, Beritasatu.com - Semua orang tahu bahwa menjadi seorang influencer di media sosial seperti Instagram dan YouTube bukanlah hal yang baru. Namun, popularitas profesi ini terus meningkat, dengan banyak individu berlomba-lomba untuk mengunggah konten demi mendapatkan eksposur dan popularitas.

Tentu saja, pundi-pundi rupiah dari media sosial ini juga menjadi salah satu faktor penggerak. Dengan berbagai kategori konten, mulai dari gaya hidup, traveling, kecantikan, hingga memasak, menjadi seorang influencer telah menjadi sebuah pilihan karier yang menarik.

Tria Oktavina Lestari, yang akrab disapa Tria Oktav, adalah salah seorang influencer yang telah sukses meniti perjalanan menarik di dunia media sosial. Lahir pada 5 Oktober 1992 di Jakarta, Tria Oktav awalnya aktif berbagi informasi seputar kecantikan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia beralih ke dunia travel family dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang.

Dedikasi Tria Oktav dalam memberikan informasi yang bermanfaat di media sosial telah terbukti dengan prestasinya sebagai Best Influencer di salah satu platform ternama pada 2021. Ini adalah bukti kesuksesannya dalam menciptakan konten yang menginspirasi dan informatif. Selain itu, ia juga telah menjalin kerja sama dengan puluhan hotel di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, yang menandai perjalanan panjangnya dalam dunia influencer.

Untuk menjadi influencer sukses, menurut Tria, hal pertama adalah mencari minat yang sesuai. Pilih bidang atau topik yang dikuasai dengan baik dan ingin Anda bagikan dengan orang lain.

"Penting untuk diingat bahwa Anda tidak boleh hanya mengikuti tren atau tema konten populer jika Anda tidak benar-benar tertarik atau berpengetahuan dalam bidang tersebut. Ingat pepatah, you can't make it if you fake it," kata dia kepada media Minggu (22/10/2023).

Selain itu, penting pula bagi influencer untuk selalu mengikuti tren terbaru di media sosial. Jangan sampai dianggap sebagai konten kreator atau influencer yang ketinggalan zaman. "Untuk menemukan tren yang akan booming di Indonesia, lakukan riset tentang tren yang sudah populer di luar negeri, karena tren tersebut mungkin akan mencapai Indonesia beberapa bulan kemudian," tambah dia.

Perjalanan karir Tria Oktav sebagai influencer dimulai pada tahun 2018. Pada saat itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Keputusan ini membawanya ke dunia konten parenting dan travelling, di mana ia mulai berkonsentrasi menciptakan konten yang berkaitan dengan perjalanan bersama keluarganya.

"Actually aku itu udah sering bikin konten pas lagi staycation dari 2018, tapi bener-bener dari uang pribadi. Views juga enggak banyak. Aku terus bikin dan bikin content hotel review pada saat itu. Lima tahun yang lumayan makan tenaga dan waktu, semua itu enggak ada yang instan, ya," tutur ibu dua anak itu.

Saat memulai, Tria Oktav membuat konten hotel review tanpa sponsor, hanya dengan modal pribadi. Dengan ketekunan dan kerja kerasnya, ia terus menjaga konsistensi dalam menciptakan konten yang memikat penontonnya.

Hingga tahun 2023, ia telah berhasil memberikan kontribusi penting dalam mereview villa, hotel, dan restoran bersama keluarganya. Inspirasi pertama Tria Oktav untuk menjadi seorang influencer travelling muncul saat ia memiliki anak pertama dan mulai sering staycation. Bahkan, saat anak keduanya berusia 6 bulan, ia telah mengajak keluarganya dalam perjalanan road trip ke 15 kota yang berbeda.

Salah satu aspek yang membuat Tria Oktav menonjol adalah fokusnya pada konten yang unik dan informatif. Ia berusaha memberikan informasi yang detail kepada para pengikutnya, membantu mereka merencanakan perjalanan yang sempurna.

"Konten travelling yang aku buat harus dikemas sedetail mungkin. Supaya audience juga jelas penyampaian dari aku dan pihak brand hotel pun happy dengan hasil konten. Buat semaksimal mungkin dan inget makin tinggi effort yang kita buat makin tinggi juga ya hasilnya. Konsisten dan effort ya intinya," jelasnya.

Namun, seperti halnya kebanyakan orang tua yang menjadi travel influencer, tantangan terbesar yang dihadapinya adalah meramal mood anak-anaknya yang kadang sulit diprediksi, yang bisa memengaruhi proses pembuatan konten.

"Mood anak-anak itu susah ditebak banget dan itu bisa menghambat dalam pembuatan content, tapi so far sudah puluhan hotel yang di review mereka sangat mengerti Maminya kalo lagi bikin content," kata Tria Oktav.

Saat ini, Tria Oktav terus bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri, terutama di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan kota-kota besar lainnya. Namun, impian terbesarnya adalah dapat mereview destinasi di luar negeri, membawa pengikutnya dalam perjalanan yang lebih jauh dan beragam.

"Makin besar peluangnya, masih banyak banget tempat yang bisa dieksplor," tutup Tria Oktav.

Dengan dedikasinya untuk menciptakan konten yang berkualitas dan pengalaman pribadi yang berharga, ia telah membantu ribuan orang merencanakan perjalanan mereka sendiri dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga.