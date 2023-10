Sosok Bule yang Jadi Pacar Baru Nathalie Holscher Adalah Mantan Kekasih Amanda Gonzales

Jakarta, Beritasatu.com - Nathalie Holscher, mantan istri komedian Sule, tampaknya telah menemukan tambatan hati baru. Kini, dia dikabarkan tengah menjalin hubungan romantis dengan seorang pria bule bernama Ladislao Camara.

Bahkan keduanya sudah mengumumkan kencan mereka di akun Tiktok milik bule mualaf asal Spanyol tersebut. Dalam video tersebut, Ladislao menyatakan bahwa Nathalie telah menerimanya sebagai pasangannya.

"Pacaran? Aahh, itu hanyalah cinta murahan yang hanya bisa merusak keimanan!! Btw she said yes (emoji bunga mawar, cinta, dan cincin)," tulis unggahan tersebut Minggu (22/10/2023).

Video tersebut juga memperlihatkan momen-momen mesra antara keduanya, saat mereka saling mencium satu sama lain dan berpelukan seperti pasangan yang tengah dimabuk asmara. Bahkan, ada momen saat Ladislao mencium pipi Nathalie dengan penuh kasih sayang. Nathalie Holscher juga tampak sangat gemas menggigit pipi pacar baru nya tersebut.

Pada bagian akhir video, Nathalie terlihat pasrah dan bahagia dipeluk hangat oleh Ladislao Camara. Kemesraan ini tak luput dari perhatian netizen, yang memberikan beragam komentar dan tanggapan terhadap hubungan baru Nathalie Holscher ini.

Tak sedikit netizen yang membandingkan hubungan Nathalie sekarang dengan masa lalunya, terutama dengan Sule dan Yogi Ilham. Beberapa dari mereka bahkan menyatakan bahwa keputusan Sule untuk mengakhiri pernikahan dengan Nathalie tampaknya sudah tepat, melihat dari kebahagiaan yang tampak terpancar dalam video tersebut.

Sebagai informasi, Ladislao Camara bukanlah sosok asing dalam dunia hiburan. Ia sebelumnya dikenal karena kontennya yang viral dengan julukan "Moncong Lele" di media sosial. Selain itu, Ladislao juga pernah menjalin hubungan dengan Amanda Gonzales, putri dari pesepakbola terkenal, Cristian Gonzales. Hubungan mereka juga pernah menjadi sorotan karena sering membagikan konten mesra di akun media sosial masing-masing saat masih bersama.