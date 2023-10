Terjerat Kasus Narkoba, Proyek Film Lee Sun Kyun Ditunda

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor terkenal asal Korea Selatan, Lee Sun Kyun, kini terjerat dalam kasus narkoba yang mencoreng reputasinya. Kasus ini juga berimbas langsung pada penundaan proyek film terbarunya.

Salah satunya adalah film berjudul Project: Silence, yang sebelumnya diundang untuk diputar di bagian Midnight Screening Festival Film Internasional Cannes ke-76. Film ini awalnya direncanakan untuk dirilis pada awal tahun depan. Produksi film ini sendiri telah menghabiskan sekitar US$ 14,8 juta atau sekitar Rp 235 miliar.

Pada Minggu (22/10/2023), distributor CJ ENM mengungkapkan, "Untungnya belum ada tanggal rilis pasti, jadi kami harus menunggu dan melihat perkembangan penyelidikan."

Selain Project: Silence, film lain seperti The Land of Happiness juga terkena dampak penundaan. Film ini saat ini berada dalam tahap pasca produksi setelah menyelesaikan proses syuting pada bulan Februari tahun lalu. Lee Sun Kyun juga berperan dalam serial No Way Out yang diproduksi oleh LG U+ STUDIO X+U.

Sementara itu, musim kedua dari seri Apple TV Plus yang populer, Dr Brain, sedang dalam tahap produksi, dengan Lee Sun Kyun memegang peran utama. Namun, jika kasus narkoba yang melibatkan Lee Sun Kyun didakwa oleh jaksa penuntut, proses hukum ini diperkirakan akan memakan waktu lebih dari satu tahun sebelum mencapai persidangan sebenarnya.

Selama penyelidikan ini, delapan orang, termasuk Lee Sun Kyun, diduga terlibat dalam penggunaan narkoba, dan penyelidikan internal sedang dilakukan. Diperkirakan polisi akan memanggil Lee Sun Kyun untuk menjalani penyelidikan minggu depan, dan mereka juga sedang mempertimbangkan untuk mengajukan surat perintah penggeledahan terhadap rambut aktor tersebut serta pemeriksaan lainnya.