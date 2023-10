Lirik Lagu Too Much dari The Kid Laroi, Jungkook BTS, Central Cee dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - The Kid Laroi baru saja merilis single Too Much pada Jumat (20/10/2023). Lagu ini merupakan hasil kolaborasi bersama salah satu anggota grup BTS, Jungkook dan penyani rap asal Inggris Central Cee.

Lagu Too Much ini menceritakan tentang sebuah hubungan yang telah mencapai titik jenuh dengan menangkap konflik emosi dan ketidakpastian yang sering dialami ketika suatu hubungan menjadi tidak seimbang. Berikut lirik lagu Too Much dari The Kid Laroi, Jungkook BTS, dan Central Cee beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Too Much dari The Kid Laroi, Jungkook BTS, dan Central Cee

Uh, if we had the chance and the time to spend

Would you do it again? Would you do it again?

Was it too much? (Too much) Uh-eh

Was it too much? (Too much) Ayy, uh

Now you're calling your friends 'cause I'm gone again

When I'm back around, would you do it again?

Was it too much? (Too much) Uh-eh

Was it too much? (Too much) Uh-eh

ADVERTISEMENT

So tell me, what got in the way?

And how I thought it was good than it changed

And I'm saying I'm sorry again

Oh, I could never get out of my way

Hit the store and your wardrobes replaced (Replaced)

And still all that you do is complain (Complain)

You keep on throwin' it back in my face (Face)

And now you're tellin' me I need some space

So I'm laying in my bed tripped off the shrooms now

I'll be dead before I'm without you now

Realizin' I'm addicted to you now (You now)

Come here, baby, relax and cool down (Let's go)

BACA JUGA Lirik Lagu Slow Dancing dari V BTS dan Terjemahannya

What you sayin'? Hit me back, what's the move now? (Ooh)

In my brain, no one else, it's just you now (Yeah)

Let me love you the way that I do now

I never knew how

If we had the chance and the time to spend

Would you do it again? Would you do it again?

Was it too much? (Too much) Uh-eh

Was it too much? (Too much) Ayy, uh

Now you're calling your friends 'cause I'm gone again

When I'm back around, would you do it again?

Was it too much? (Too much) Uh-eh

Was it too much? (Too much) Uh-eh, was it too much?

Am I doing too much?

Do you understand my slang and get my sense of humor?

When your girlfriends told you I've been fuckin' around

Would you believe me if I told you that they're lyin' and that's just a rumor?

Send you my personal driver, man, this ain't just an Uber

You know it's serious when you stay at mine and bring a toothbrush

Extra panties in your bag and some makeup removers

You know I'm hardly on my own 'cause I stay with a shooter

She call me daddy, she got issues, I am not her father

Hop off the boat, into the jet, leave the yacht at the harbor

She injectin' with Ozempic, tryna stop her hunger

Huh, I wanked before you came, so I can fuck you longer

S650, chauffeur driven, just type your address in

Pack your bags and we can board the next flight, we can check in

Make sure you check that you ain't forgot your anti-depressants

Before I fly you out again and you make me regret it (Ooh, uh)

It's that time, pour it up, let's take one into the head

Top down, almost crashed, 'cause I'm lookin' at your text

Back and forth, and you mad about shit I never said

Double text, no reply, but I'm knowin' that you read it

What you sayin'? Hit me back, what's the move now? (Ooh)

In my brain, no one else, it's just you now (Yeah)

Let me love you the way that I do now

I never knew how

Uh, if we had the chance and the time to spend

Would you do it again? Would you do it again?

Was it too much? (Too much) Uh-eh

Was it too much? (Too much) Ayy, uh

Now you're calling your friends 'cause I'm gone again

When I'm back around, would you do it again? (Would you do it again)

Was it too much? (Too much) Uh-eh

Was it too much? (Too much, tell me, was it too much?) Uh-eh

BACA JUGA Lirik Lagu New Wave dari S.O feat Canon dan Terjemahannya

Was it too much?

Was it too much? (Ooh)

Was it too much? (Ooh)

Was it too much?

Terjemahan Lirik Lagu Too Much dari The Kid Laroi, Jungkook BTS, dan Central Cee

Uh, jika kita punya kesempatan dan waktu untuk menghabiskan waktu

Apakah Anda akan melakukannya lagi? Apakah Anda akan melakukannya lagi?

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Uh-eh

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Ayy, eh

Sekarang kamu menelepon temanmu karena aku pergi lagi

Saat aku kembali, maukah kamu melakukannya lagi?

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Uh-eh

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Uh-eh

Jadi beritahu saya, apa yang menghalanginya?

Dan menurut saya itu bagus, lalu berubah

Dan aku bilang aku minta maaf lagi

Oh, aku tidak akan pernah bisa menghindar

Kunjungi toko dan lemari pakaian Anda diganti (Diganti)

Dan tetap saja yang kamu lakukan hanyalah mengeluh (Mengeluh)

Kau terus melemparkannya kembali ke wajahku (Wajah)

Dan sekarang kamu memberitahuku bahwa aku butuh ruang

Jadi aku sedang berbaring di tempat tidurku, tersandung jamur sekarang

Aku akan mati sebelum aku tanpamu sekarang

Sadarlah aku kecanduan padamu sekarang (Kamu sekarang)

Kemarilah, sayang, bersantai dan menenangkan diri (Ayo pergi)

Apa yang kamu katakan? Pukul aku kembali, apa langkahnya sekarang? (Ooh)

Di otakku, tidak ada orang lain, hanya kamu sekarang (Ya)

Biarkan aku mencintaimu seperti yang aku lakukan sekarang

Saya tidak pernah tahu caranya

Jika kita mempunyai kesempatan dan waktu untuk meluangkan waktu

Apakah Anda akan melakukannya lagi? Apakah Anda akan melakukannya lagi?

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Uh-eh

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Ayy, eh

Sekarang kamu menelepon temanmu karena aku pergi lagi

Saat aku kembali, maukah kamu melakukannya lagi?

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Uh-eh

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Uh-eh, apakah itu terlalu banyak?

Apakah aku berbuat terlalu banyak?

Apakah Anda memahami bahasa gaul saya dan memahami selera humor saya?

Saat pacarmu bilang aku sedang main-main

Apakah Anda percaya jika saya bilang mereka berbohong dan itu hanya rumor?

Kirimkan supir pribadiku, kawan, ini bukan sekadar Uber

Kamu tahu ini serius kalau kamu tinggal di rumahku dan membawa sikat gigi

Celana dalam ekstra di tas Anda dan beberapa penghapus riasan

Kau tahu, aku tidak sendirian karena aku selalu bersama seorang penembak

Dia memanggilku ayah, dia mendapat masalah, aku bukan ayahnya

Turun dari perahu, naik jet, tinggalkan kapal pesiar di pelabuhan

Dia menyuntik Ozempic, mencoba menghentikan rasa laparnya

Huh, aku melakukan masturbasi sebelum kamu datang, jadi aku bisa menidurimu lebih lama

BACA JUGA Lirik Lagu Greedy dari Tate McRae dan Terjemahannya

S650, dikemudikan sopir, cukup ketik alamat Anda

Kemasi tas Anda dan kita bisa naik ke penerbangan berikutnya, kita bisa check in

Pastikan Anda memastikan bahwa Anda tidak lupa obat antidepresan Anda

Sebelum aku menerbangkanmu lagi dan kau membuatku menyesalinya (Ooh, uh)

Saatnya, tuangkan, mari kita ambil satu di kepala

Dari atas ke bawah, hampir jatuh, karena aku sedang melihat pesanmu

Bolak-balik, dan kamu tergila-gila dengan omong kosong yang tidak pernah kukatakan

Teks ganda, tidak ada balasan, tapi saya tahu Anda membacanya

Apa yang kamu katakan? Pukul aku kembali, apa langkahnya sekarang? (Ooh)

Di otakku, tidak ada orang lain, hanya kamu sekarang (Ya)

Biarkan aku mencintaimu seperti yang aku lakukan sekarang

Saya tidak pernah tahu caranya

Uh, jika kita punya kesempatan dan waktu untuk menghabiskan waktu

Apakah Anda akan melakukannya lagi? Apakah Anda akan melakukannya lagi?

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Uh-eh

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Ayy, uh

Sekarang kamu menelepon temanmu karena aku pergi lagi

Saat aku kembali, maukah kamu melakukannya lagi? (Maukah kamu melakukannya lagi)

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak) Uh-eh

Apakah itu terlalu berlebihan? (Terlalu banyak, katakan padaku, apakah itu terlalu banyak?) Uh-eh

Apakah itu terlalu berlebihan?

Apakah itu terlalu berlebihan? (Ooh)

Apakah itu terlalu berlebihan? (Ooh)

Apakah itu terlalu berlebihan?