Jakarta, Beritasatu.com – Lagu Dethrone dirilis oleh band metalcore asal Virginia, Amerika Serikat (AS), Bad Omens pada 23 November 2019. Lagu ini masuk ke dalam album mereka yang berjudul "Finding God Before God Finds Me".

Sejak pertama kali rilis, lagu Dethrone telah didengar sebanyak 11 juta kali di saluran YouTube resmi Bad Omens dan 36 juta pendengar di Spotify.

Seperti lagu bergenre metalcore pada umumnya, Dethrone mengandung makna yang emosional. Lagu ini menceritakan tentang mengambil alih kekuasaan, penggulingan terhadap penindasan, serta perjuangan dalam memenangkan hak yang dimiliki.

Selain itu juga menceritakan soal mereka tidak memiliki kuasa atas nasib mereka.

ADVERTISEMENT

Berikut lirik lagu Dethrone dari Bad Omens dan terjemahannya.

Lirik Lagu Dethrone dari Bad Omens

Let me take you back to when I was killed and born again

Woke up in the light convinced my life had made it to its end

Burning up beneath the sun, while my father drained of blood

If He’s there I’ve got a message for the man that’s up above

Fuck you!

If He’s home I’ve got a message from below

Getting out is not enough if nobody else can come

If He’s home I’ve got a message for the man above

BACA JUGA Lirik Lagu About You dari The 1975 dan Terjemahannya

Here am I-Take me to the pearly gates

So I can look you in the eye when I spit in your face

Here am I-Take me to the pearly gates

Don’t let ’em hit you on the way out when I take your place

Did you think you could dig deep enough to bury me?

It’s over when I say and you’re not getting rid of me

So walk into my fire or step into my light

Either way it’s gonna burn if you don’t make this right

If He’s home I’ve got a message from below

Getting out is not enough if nobody else can come

If He’s home I’ve got a message for the man above

Here am I-Take me to the pearly gates

So I can look you in the eye when I spit in your face

Here am I-Take me to the pearly gates

Don’t let ’em hit you on the way out when I take your place

Dead meat!

Getting out is not enough if nobody else can come

If He’s home I’ve got a message for the man above

Here am I-Take me to the pearly gates

So I can look you in the eye when I spit in your face

Here am I-Take me to the pearly gates

Don’t let ’em hit you on the way out when I take your place

Here am I-Take me to the pearly gates

So I can look you in the eye when I spit in your face

Here am I-Take me to the pearly gates

Don’t let ’em hit you on the way out when I take your place

Here am I-Take me to the pearly gates

So I can look you in the eye when I spit in your face

Here am I-Take me to the pearly gates

Don’t let ’em hit you on the way out when I take your place

Terjemahan Lirik Lagu Dethrone dari Bad Omens

Izinkan saya membawa Anda kembali ke saat saya dibunuh dan dilahirkan kembali

Terbangun dalam cahaya, yakin bahwa hidupku telah sampai pada akhirnya

Terbakar di bawah matahari, sementara ayahku kehabisan darah

Jika dia ada di sana, aku punya pesan untuk orang yang ada di atas

Persetan denganmu!

Jika dia ada di rumah, aku punya pesan dari bawah

Keluar saja tidak cukup jika tidak ada orang lain yang bisa datang

Jika dia ada di rumah, aku punya pesan untuk pria di atas

Inilah aku, bawa aku ke gerbang mutiara

Jadi saya bisa melihat mata Anda ketika saya meludahi wajah Anda

Inilah aku, bawa aku ke gerbang mutiara

Jangan biarkan mereka memukul Anda di jalan keluar ketika saya mengambil tempat Anda

Apakah Anda pikir Anda bisa menggali cukup dalam untuk mengubur saya?

Ini sudah berakhir ketika saya katakan dan Anda tidak menyingkirkan saya

Jadi berjalanlah ke dalam api saya atau melangkah ke dalam cahaya saya

Lagipula, itu akan terbakar jika Anda tidak memperbaikinya

Dead meat!

(Idiom untuk seseorang yang terlibat dalam masalah serius)

BACA JUGA Lirik Lagu Terpikat Senyummu oleh Idgitaf yang Viral di TikTok

Keluar saja tidak cukup jika tidak ada orang lain yang bisa datang

Jika dia ada di rumah, aku punya pesan untuk pria di atas

Inilah aku, bawa aku ke gerbang mutiara

Jadi saya bisa melihat mata Anda ketika saya meludahi wajah Anda

Inilah aku, bawa aku ke gerbang mutiara

Jangan biarkan mereka memukul Anda di jalan keluar ketika saya mengambil tempat Anda

Inilah aku, bawa aku ke gerbang mutiara

Jadi saya bisa melihat mata Anda ketika saya meludahi wajah Anda

Inilah aku, bawa aku ke gerbang mutiara

Jangan biarkan mereka memukul Anda di jalan keluar ketika saya mengambil tempat Anda

Inilah aku, bawa aku ke gerbang mutiara

Jadi saya bisa melihat mata Anda ketika saya meludahi wajah Anda

Inilah aku, bawa aku ke gerbang mutiara

Jangan biarkan mereka memukul Anda di jalan keluar ketika saya mengambil tempat Anda