Lirik Lagu Darkside dari Bring Me The Horizon dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com – Lagu Darkside yang dirilis pada 13 Oktober 2023 oleh Bring Me The Horizon, mengungkapkan rasa putus asa, tetapi juga permohonan agar seseorang berdiri di sisinya dan membantunya melewati masa-masa sulit.

Lagu Darkside merupakan bagian dari album baru Bring Me The Horizon berjudul Post Human: NeX GEn, yang bakal dirilis pada 12 Januari 2024.

Berikut lirik lagu Darkside oleh Bring Me The Horizon.

Lirik Lagu Darkside oleh Bring Me The Horizon dan Terjemahannya

Sinking under

Think my angels fallen

Safe place, plundered

Bastards kicked the doors in

I picked the stitches, now I can't stop bleeding

Three in the morning, I ain't slept all weekend

Six feet in the dirt, still breathing

Don't give a fuck if my heart stops beating

Hey, I'm begging you to stay

My darkside won today

My heart keeps breaking

Over and over

Hey, don't let me out your sight

Can't trust myself tonight

My heart keeps breaking

Can you talk me off the ledge again?

Something haunts me

Footsteps in the basement

Out of body

But there's no escaping

I picked the stitches, now I can't stop bleeding

Three in the morning, I ain't slept all weekend

Six feet in the dirt, still breathing

Don't give a fuck if my heart stops beating

Hey, I'm begging you to stay

My darkside won today

My heart keeps breaking

Over and over

Hey, don't let me out your sight

Can't trust myself tonight

My heart keeps breaking

Can you talk me off the ledge again?

Something's in the way

Don't know what I can say

Memories are haunting me

A sickness taking over

So bury me alive

There's nowhere left to hide

And say goodbye

'Cause maybe I

Maybe I will miss me when I'm gone

Hey, I'm begging you to stay

My darkside won today

My heart keeps breaking

Over and over

Hey, don't let me out your sight

Can't trust myself tonight

My heart keeps breaking

Can you talk me off the ledge again?

Can't trust myself tonight

Can't trust myself tonight

Can't trust myself

Can you talk me off the ledge again?

Terjemahan Lirik Lagu Darkside oleh Bring Me The Horizon

Tenggelam di bawah

Bayangkan malaikatku jatuh

Tempat aman, dijarah

Bajingan mendobrak pintu

Saya mengambil jahitannya, sekarang saya tidak bisa berhenti mengeluarkan darah

Pukul tiga pagi, aku belum tidur sepanjang akhir pekan

Enam kaki di dalam tanah, masih bernapas

Jangan peduli jika jantungku berhenti berdetak

Hei, aku mohon padamu untuk tetap di sini

Sisi gelapku menang hari ini

Hatiku terus hancur

Lagi dan lagi

Hei, jangan biarkan aku lepas dari pandanganmu

Aku tidak bisa mempercayai diriku sendiri malam ini

Hatiku terus hancur

Bisakah kamu membujukku keluar lagi?

Sesuatu menghantuiku

Langkah kaki di ruang bawah tanah

Keluar dari tubuh

Tapi tidak ada jalan keluar

Saya mengambil jahitannya, sekarang saya tidak bisa berhenti mengeluarkan darah

Pukul tiga pagi, aku belum tidur sepanjang akhir pekan

Enam kaki di dalam tanah, masih bernapas

Jangan peduli jika jantungku berhenti berdetak

Hei, aku mohon padamu untuk tetap di sini

Sisi gelapku menang hari ini

Hatiku terus hancur

Lagi dan lagi

Hei, jangan biarkan aku lepas dari pandanganmu

Aku tidak bisa mempercayai diriku sendiri malam ini

Hatiku terus hancur

Bisakah kamu membujukku keluar lagi?

Ada sesuatu yang menghalangi

Tidak tahu apa yang bisa saya katakan

Kenangan menghantuiku

Sebuah penyakit mengambil alih

Jadi kubur aku hidup-hidup

Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi

Dan ucapkan selamat tinggal

Karena mungkin aku

Mungkin aku akan merindukanku ketika aku pergi

Hei, aku mohon padamu untuk tetap di sini

Sisi gelapku menang hari ini

Hatiku terus hancur

Lagi dan lagi

Hei, jangan biarkan aku lepas dari pandanganmu

Aku tidak bisa mempercayai diriku sendiri malam ini

Hatiku terus hancur

Bisakah kamu membujukku keluar lagi?

Aku tidak bisa mempercayai diriku sendiri malam ini

Aku tidak bisa mempercayai diriku sendiri malam ini

Tidak bisa mempercayai diriku sendiri

Bisakah kamu membujukku keluar lagi?