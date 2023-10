Jakarta, Beritasatu.com - John Clayton Mayer atau yang lebih dikenal dengan nama panggung John Mayer adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Amerika.

Salah satu lagu yang berjudul You’re Gonna Live Forever in Me, menjadi karya populer John Mayer yang dirilis pada 2017. Lagu You’re Gonna Live Forever in Me berkisah tentang perasaan cinta yang tulus dimiliki oleh seorang pria kepada pasangannya, sekali pun dunia ini hancur dan berakhir, ia akan menjamin perasaan tersebut tetap abadi.

Berikut lirik lagu You’re Gonna Live Forever in Me dari John Mayer dan terjemahannya.

Lirik Lagu You’re Gonna Live Forever in Me dari John Mayer

A great big bang and dinosaurs

Fiery raining meteors

It all ends unfortunately

But you're gonna live forever in me

I guarantee, just wait and see

Parts of me were made by you

And planets keep their distance too

The moon's got a grip on the sea

And you're gonna live forever in me

I guarantee, it's your destiny

Life is full of sweet mistakes

And love's an honest one to make

Time leaves no fruit on the tree

But you're gonna live forever in me

I guarantee, it's just meant to be

And when the pastor asks the pews

For reasons he can't marry you

I'll keep my word and my seat

But you're gonna live forever in me

I guarantee, just wait and see

Terjemahan Lirik Lagu You’re Gonna Live Forever in Me dari John Mayer

Ledakan besar dan dinosaurus

Hujan meteor yang berapi-api

Sayangnya semuanya berakhir

Tapi kamu akan hidup selamanya di dalam diriku

Saya jamin, tunggu dan lihat saja

Sebagian diriku dibuat olehmu

Dan planet-planet juga menjaga jaraknya

Bulan punya cengkeraman di laut

Dan kamu akan hidup selamanya di dalam diriku

Saya jamin, itu takdir Anda

Hidup ini penuh dengan kesalahan manis

Dan cinta adalah cinta yang jujur

Waktu tidak menyisakan buah di pohon

Tapi kamu akan hidup selamanya di dalam diriku

Saya jamin, itu memang dimaksudkan

Dan ketika pendeta bertanya kepada bangku gereja

Karena alasan dia tidak bisa menikahimu

Aku akan menepati janji dan tempat dudukku

Tapi kamu akan hidup selamanya di dalam diriku

Saya jamin, tunggu dan lihat saja