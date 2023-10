Britney Spears Ungkap Aborsi dan Perselingkuhan, Justin Timberlake Kesal

Jakarta, Beritasatu.com - Pengakuan yang tak terduga dari Britney Spears tentang aborsi dan perselingkuhan dalam hubungannya dengan Justin Timberlake telah memicu reaksi tajam dari sang mantan kekasih. Justin Timberlake mengaku kesal dan tersinggung oleh apa yang dituliskan oleh Spears dalam bukunya.

Mengutip laman Dailymail, Jumat (27/10/2023) bahkan Timberlake tidak berniat untuk menghubungi mantannya itu untuk membicarakan hal ini. Sumber-sumber terdekat juga mengungkapkan bahwa pernyataan Spears dalam bukunya telah merusak momen perayaan ulang tahun pernikahan Timberlake dengan Jessica Biel pada 19 Oktober lalu.

"Justin belum menghubungi Britney sama sekali tentang semua ini. Dia tidak akan melakukannya, karena merasa tidak ada yang bisa dikatakan lagi," kata sumber yang dekat dengan pelantun "Toxic" itu.

Spears hanya mengungkap kisah dari sudut pandangnya sendiri, dan Timberlake tentu merasa tidak senang dengan cerita tentang dirinya dalam buku tersebut.

"Britney ada di sana dan hanya menceritakannya dari sudut pandangnya. Itu tidak berarti dia setuju dengan hal itu. Justin sama sekali tidak senang dengan apa yang muncul di buku ini," tambahnya.

Sumber tersebut juga mengatakan bahwa Timberlake merasa Spears hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa berusaha memahami perasaan Timberlake ketika bukunya menjadi konsumsi publik.

"Membuat buku ini telah memberikan kehidupan kepada Britney dan dia benar-benar tidak peduli siapa yang tersinggung oleh apa pun di dalamnya karena itulah yang terjadi," jelasnya.

Meskipun buku ini tidak selalu membahas Spears dalam kehidupan pernikahan mereka, kemunculan kisah ini selama perayaan ulang tahun pernikahan tentu membuat Jessica dan Timberlake merasa tidak nyaman. Momen bahagia itu seketika rusak begitu saja.

"Buku Britney dengan segala yang terungkap di dalamnya bukanlah yang terbaik untuk perayaan ulang tahun pernikahannya. Justin dan Jessica pasti telah membicarakannya dan memikirkan semua itu pada saat mereka seharusnya merayakan cinta satu sama lain. Ini bukanlah hari yang paling memuaskan akhir-akhir ini," tutupnya.

Sebagaimana yang diketahui, Britney Spears telah membuat heboh dengan pengakuan yang mengejutkan dalam memoarnya yang berjudul "The Woman in Me." Setelah mengaku pernah mengalami aborsi dengan anak hasil hubungannya dengan Justin Timberlake, Spears juga mengklaim bahwa mantan kekasihnya tersebut dulu pernah berselingkuh dari mereka. Pasangan ini mulai berkencan pada tahun 1999 ketika masih remaja, dan perpisahan mereka pada tahun 2002 membuat banyak isu perselingkuhan yang menghebohkan publik.