Jakarta, Beritasatu.com - Mirrors adalah salah satu karya dari penyanyi, penulis lagu, dan aktor terkenal, Justin Timberlake.

Lagu Mirrors dirilis pada 2013, dari albumnya yang berjudul The 20/20 Experience. Lagu Mirrors menggambarkan sebuah cerita tentang cinta yang mendalam dan keabadian.

Lewat lagu tersebut, Justin Timberlake mengisahkan tentang cinta sejati yang dapat melengkapi satu sama lain.

Berikut lirik lagu Mirrors oleh Justin Timberlake dan terjemahannya.

ADVERTISEMENT

Lirik Lagu Mirrors oleh Justin Timberlake

Aren't you somethin' to admire?

'Cause your shine is somethin' like a mirror

And I can't help but notice

You reflect in this heart of mine

If you ever feel alone and

The glare makes me hard to find

Just know that I'm always

Parallel on the other side

'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul

I can tell you there's no place we couldn't go

Just put your hand on the glass

I'll be there to pull you through

You just gotta be strong

'Cause I don't wanna lose you now

I'm lookin' right at the other half of me

The vacancy that sat in my heart

Is a space that now you hold

Show me how to fight for now

And I'll tell you, baby, it was easy

Comin' back here to you once I figured it out

You were right here all along

It's like you're my mirror (Oh)

My mirror staring back at me (Oh)

I couldn't get any bigger (Oh)

With anyone else beside me (Oh)

And now it's clear as this promise

That we're making

Two reflections into one

'Cause it's like you're my mirror (Oh)

My mirror staring back at me, staring back at me

BACA JUGA Lirik Lagu Darkside dari Bring Me The Horizon dan Terjemahannya

Aren't you somethin', an original?

'Cause it doesn't seem merely assembled

And I can't help but stare, 'cause

I see truth somewhere in your eyes

I can't ever change without you

You reflect me, I love that about you

And if I could, I

Would look at us all the time

'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul

I can tell you there's no place we couldn't go

Just put your hand on the past

I'm here tryna pull you through

You just gotta be strong

'Cause I don't wanna lose you now

I'm lookin' right at the other half of me

The vacancy that sat in my heart

Is a space that now you hold

Show me how to fight for now

And I'll tell you, baby, it was easy

Comin' back here to you once I figured it out

You were right here all along

It's like you're my mirror (Oh)

My mirror staring back at me (Oh)

I couldn't get any bigger (Oh)

With anyone else beside me (Oh)

And now it's clear as this promise

That we're making

Two reflections into one

'Cause it's like you're my mirror (Oh)

My mirror staring back at me, staring back at me

Yesterday is history, oh

Tomorrow's a mystery, oh

I can see you lookin' back at me

Keep your eyes on me

Baby, keep your eyes on me

'Cause I don't wanna lose you now

I'm lookin' right at the other half of me

The vacancy that sat in my heart

Is a space that now you hold

Show me how to fight for now (You show me, baby)

And I'll tell you, baby, it was easy

Comin' back here to you once I figured it out

You were right here all along

It's like you're my mirror (Oh)

My mirror staring back at me (Oh)

I couldn't get any bigger (Oh)

With anyone else beside me (Oh)

And now it's clear as this promise

That we're making

Two reflections into one

'Cause it's like you're my mirror (Oh)

My mirror staring back at me, staring back at me

Ohh (Oh oh, oh oh)

Ohh (Oh oh, oh oh)

Ohh ohh (Oh oh, oh oh)

Uhh (Oh oh, oh oh)

Ohh (Oh oh, oh oh)

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

Now, you're the inspiration of this precious song

And I just wanna see your face light up since you put me on

So now I say goodbye to the old me, it's already gone

And I can't wait, wait, wait, wait, wait to get you home

Just to let you know, you are

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

Girl, you're my reflection, all I see is you

My reflection in everything I do

You're my reflection and all I see is you

My reflection in everything I do

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

You are, you are the love of my life

Terjemahan Lagu Mirrors oleh Justin Timberlake

Bukankah kamu adalah sesuatu yang patut dikagumi?

Karena kilaumu seperti cermin

Dan mau tak mau aku menyadari

Engkau terpantul di hatiku ini

Jika suatu saat kau merasa sendirian dan

tatapannya membuatku sulit ditemukan.

Ketahuilah bahwa aku selalu

Paralel di seberang sana

Karena dengan tanganmu di tanganku dan saku penuh jiwa

Aku bisa bilang padamu, tidak ada tempat yang tidak bisa kita datangi

Letakkan tanganmu di atas kaca itu

Aku akan ada di sana untuk menarikmu melewatinya

Kamu harus kuat

Karena aku tidak ingin kehilanganmu sekarang, aku melihat tepat ke separuh diriku yang lain

Kekosongan yang ada di hatiku

Adalah ruang yang kini kau pegang

Tunjukkan padaku bagaimana cara berjuang untuk saat ini

Dan kuberitahu padamu, sayang, mudah sekali

Kembali ke sini padamu setelah aku mengetahuinya.

Kau ada di sini selama ini.

Rasanya seperti kau adalah cerminku.(Oh)

Cerminku menatap ke arahku (Oh)

Aku tidak bisa menjadi lebih besar (Oh)

BACA JUGA Lirik Lagu About You dari The 1975 dan Terjemahannya

Dengan orang lain di sampingku (Oh)

Dan sekarang sudah jelas seperti janji ini

Bahwa kita membuat

Dua refleksi menjadi satu

Karena itu seperti kamu adalah cerminku(Oh)

Cerminku balas menatapku, balas menatapku

Bukankah kamu sesuatu yang asli?

Karena sepertinya bukan sekedar dirakit

Dan aku hanya bisa menatap, karena aku melihat kebenaran di matamu

Aku tidak akan pernah berubah tanpamu

Kamu mencerminkan diriku, aku menyukai hal itu tentangmu

Dan jika aku bisa, aku

akan melihat kita sepanjang waktu

Karena dengan tanganmu di tanganku dan saku penuh jiwa

Aku bisa bilang kepadamu, tidak ada tempat yang tidak bisa kita tuju.

Letakkan saja tanganmu di masa lalu.

Aku di sini untuk mencoba menarikmu melewatinya.

Kamu harus kuat.

Karena aku tidak ingin kehilanganmu sekarang, aku melihat tepat ke separuh diriku yang lain

Kekosongan yang ada di hatiku

Adalah ruang yang kini kau pegang

Tunjukkan padaku bagaimana cara berjuang untuk saat ini

Dan kuberitahu padamu, sayang, mudah sekali

Kembali ke sini padamu setelah aku mengetahuinya.

Kau ada di sini selama ini.

Rasanya seperti kau adalah cerminku.(Oh)

Cerminku menatap ke arahku (Oh)

Aku tidak bisa menjadi lebih besar (Oh)

Dengan orang lain di sampingku (Oh)

Dan sekarang sudah jelas seperti janji ini

Bahwa kita membuat

Dua refleksi menjadi satu

Karena itu seperti kamu adalah cerminku(Oh)

Cerminku balas menatapku, balas menatapku

Kemarin adalah sejarah, oh

Besok adalah misteri, oh

Aku bisa melihatmu melihat ke arahku. Jagalah pandanganmu padaku sayang, perhatikanlah aku di hatiku

Adalah ruang yang kini kau pegang Tunjukkan padaku bagaimana cara berjuang untuk saat ini

(Tunjukkan padaku, sayang)

Dan aku akan memberitahumu, sayang, itu mudah

Kembali ke sini padamu setelah aku mengetahuinya

Kamu ada di sini selama ini

Sepertinya kamu adalah cerminku(Oh)

Cerminku menatap ke arahku (Oh)

Aku tidak bisa menjadi lebih besar (Oh)

Dengan orang lain di sampingku (Oh)

Dan sekarang sudah jelas seperti janji ini

Bahwa kita membuat

Dua refleksi menjadi satu

Karena itu seperti kamu adalah cerminku(Oh)

Cerminku balas menatapku, balas menatapku

Ohh (Oh oh, oh oh)

Ohh (Oh oh, oh oh)

Ohh ohh (Oh oh, oh oh)

Uhh (Oh oh, oh oh)

Ohh (Oh oh, oh oh)

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Sekarang, kamu adalah inspirasi dari lagu yang berharga ini

Dan aku hanya ingin melihat wajahmu bersinar sejak kamu memakaikanku

Jadi sekarang aku mengucapkan selamat tinggal pada diriku yang dulu, itu sudah hilang

Dan aku tidak sabar, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu sampai kamu pulang

Sekadar untuk memberitahumu, kamu adalah

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Gadis, kamu adalah cerminanku, yang aku lihat hanyalah kamu

Cerminanku dalam segala hal yang kulakukan

Kamu adalah cerminanku dan yang kulihat hanyalah kamu

Cerminanku dalam segala hal yang aku lakukan

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu adalah, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku

Kamu, kamu adalah cinta dalam hidupku