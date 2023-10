Jakarta, Beritasatu.com - Versace on the Floor merupakan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi terkenal asal Hawaii, Peter Gene Hernandez atau lebih dikenal dengan nama panggung Bruno Mars.

Lagu yang dimuat dalam album 24K Magic dianggap memiliki lirik yang cukup vulgar. Meski begitu, lagu yang rilis pada 17 November 2016 lalu ini, berhasil meraih sertifikat platinum dan terjual lebih dari 1 juta kopi.

Lirik lagu Versace on the Floor menceritakan tentang seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang wanita, dan mengajaknya untuk bercumbu.

Berikut lirik lagu Versace on the Floor dari Bruno Mars dan terjemahannya.

Lirik Lagu Versace on The Floor dari Bruno Mars

Let’s take our time tonight, girl

Above us all the stars are watchin’

There’s no place I’d rather be in this world

Your eyes are where I’m lost in

Underneath the chandelier

We’re dancin’ all alone

There’s no reason to hide

What we’re feelin’ inside right now

So, baby, let’s just turn down the lights

And close the door

Oooh I love that dress

But you won’t need it anymore

No, you won’t need it no more

Let’s just kiss ‘til we’re naked, baby

Versace on the floor

Oooh take it off for me, for me, for me, for me now, girl

Versace on the floor

Oooh take it off for me, for me, for me, for me now, girl

I unzip the back to watch it fall

While I kiss your neck and shoulders

No don't be afraid to show it off

I'll be right here ready to hold you

Girl you know you're perfect from

Your head down to your heels

Don't be confused by my smile

'Cause I ain't ever been more for real, for real

So just turn down the lights

And close the door

Oooh I love that dress

But you won't need it anymore

No you won't need it no more

Let's just kiss 'til we're naked, baby

Versace on the floor

Oooh take it off for me, for me, for me, for me now, girl

Versace on the floor

Oooh take it off for me, for me, for me, for me now, girl

Dance

It's warmin' up

Can you feel it?

It's warmin' up

Can you feel it?

It's warmin' up

Can you feel it, baby?

It's warmin' up

Oh, seems like you're ready for more, more, more

Let's just kiss 'til we're naked

Versace on the floor

Hey baby

Take it off for me, for me, for me, for me now, girl

Versace on the floor

Oooh take it off for me, for me, for me, for me now, girl

Versace on the floor

Floor

Floor

Terjemahan Lirik Lagu Versace on the Floor dari Bruno Mars

Mari luangkan waktu kita malam ini, gadis

Di atas kita semua bintang sedang menonton

Tidak ada tempat yang aku lebih suka berada di dunia ini

Matamu adalah tempat aku tersesat

Di bawah lampu gantung

Kita menari sendirian

Tidak ada alasan untuk bersembunyi

Apa yang kita rasakan di dalam

Sekarang juga

Jadi, sayang, matikan saja lampunya

Dan tutup pintunya

Oooh aku suka gaun itu

Tapi kamu tidak akan membutuhkannya lagi

Tidak, kamu tidak akan membutuhkannya lagi

Mari kita berciuman sampai kita telanjang, sayang

Versace di lantai

Oooh lepaskan untukku, untukku, untukku, untukku sekarang, gadis

Versace di lantai

Oooh lepaskan untukku, untukku, untukku, untukku sekarang, gadis

Sekarang aku membuka resleting bagian belakang untuk melihatnya jatuh

Saat aku mencium leher dan bahumu

Tidak, jangan takut untuk memamerkannya

Aku akan berada di sini siap untuk memelukmu

Gadis, kamu tahu kamu sempurna dari kepalamu sampai ke tumitmu

Jangan bingung dengan senyumanku

Karena aku belum pernah menjadi lebih nyata, nyata

Jadi matikan saja lampunya

Dan tutup pintunya

Oooh Aku suka gaun itu

Tapi kamu tidak akan membutuhkannya lagi

Tidak kamu tidak akan membutuhkannya lagi

Mari kita berciuman sampai kita telanjang, sayang

Versace di lantai

Oooh lepaskan untukku, untukku, untukku, untukku sekarang, gadis

Versace di lantai

Oooh lepaskan untukku, untukku, untukku, untukku sekarang, gadis

Menari

Ini pemanasan.

Bisakah kamu merasakannya?

Ini pemanasan.

Bisakah kamu merasakannya?

Ini pemanasan.

Bisakah kamu merasakannya, sayang?

Ini pemanasan

Oh, sepertinya kamu sudah siap untuk lebih, lebih, lebih

Mari kita berciuman sampai kita telanjang

Versace di lantai

Hei sayang

Lepaskan untukku, untukku, untukku, untukku sekarang, gadis

Versace di lantai

Oooh lepaskan untukku, untukku, untukku, untukku sekarang, gadis

Versace di lantai

Lantai

Lantai