Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Officially Missing You yang dinyanyikan oleh Tamia dirilis pada 2003. Lagu ini masuk ke dalam album ketiganya berjudul More.

Alunan musik yang santai dan ringan, membuat lagu Officially Missing You ini tetap disukai pendengar sampai sekarang.

Lagu Officially Missing You menceritakan tentang seseorang yang merindukan kekasihnya, setelah ditinggal pergi. Semakin mencoba melupakan, justru semakin merindukan sosok tersebut.

Berikut lirik lagu Officially Missing You dari Tamia dan terjemahannya.

Lirik Lagu Officially Missing You dari Tamia

All I hear is raindrops

Falling on the rooftop

Oh baby tell me why'd you have to go

Cause this pain I feel

It won't go away

And today I'm officially missing you

I thought that from this heartache

I could escape

But I fronted long enough to know

There ain't no way

And today

I'm officially missing you

Oh can't nobody do it like you

Said every little thing you do

Hey baby say it stays on my mind

And I, I'm officially

All I do is lay around

Two ears full tears

From looking at your face on the wall

Just a week ago you were my baby

Now I don't even know you at all

I don't know you at all

Well I wish that you would call me right now

So that I could get through to you somehow

But I guess it's safe to say baby safe to say

That I'm officially missing you

Oh can't nobody do it like you

Said every little thing you do

Hey baby say it stays on my mind

And I, I'm officially

Well I thought I could just get over you baby

But I see that's something I just can't do

From the way you would hold me

To the sweet things you told me

I just can't find a way

To let go of you

It official

You know that I'm missing you

Yeah yes

All I hear is raindrops

And I'm officially missing you

Terjemahan Lagu Officially Missing You dari Tamia

Yang kudengar hanyalah rintik hujan

Jatuh di atap

Oh sayang, beritahu aku kenapa kamu harus pergi

Sebab rasa sakit ini aku rasakan

Itu tidak akan hilang

Dan hari ini aku resmi merindukanmu

Saya pikir itu dari sakit hati ini

Saya bisa melarikan diri

Tapi aku sudah menunggu cukup lama untuk mengetahuinya

Tidak mungkin

Dan hari ini

Aku resmi merindukanmu

Oh, tidak adakah yang bisa melakukan hal sepertimu

Mengatakan setiap hal kecil yang Anda lakukan

Hei sayang, katakan itu tetap ada di pikiranku

Dan aku, aku secara resmi

Yang saya lakukan hanyalah berbaring

Dua telinga penuh air mata

Dari melihat wajahmu di dinding

Seminggu yang lalu kamu adalah bayiku

Sekarang aku bahkan tidak mengenalmu sama sekali

Aku tidak mengenalmu sama sekali

Baiklah, aku berharap kamu meneleponku sekarang

Agar aku bisa menghubungimu entah bagaimana caranya

Tapi menurutku aman untuk mengatakan sayang

Bahwa aku secara resmi merindukanmu

Oh, tidak adakah yang bisa melakukan hal sepertimu

Mengatakan setiap hal kecil yang Anda lakukan

Hei sayang, katakan itu tetap ada di pikiranku

Dan aku, aku secara resmi

Yah, kupikir aku bisa melupakanmu sayang

Namun saya melihat itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya lakukan

Dari caramu memelukku

Untuk hal-hal manis yang kamu katakan padaku

Saya tidak bisa menemukan jalan

Untuk melepaskanmu

Itu resmi

Kamu tahu kalau aku merindukanmu

Ya ya

Yang kudengar hanyalah rintik hujan

Dan aku secara resmi merindukanmu