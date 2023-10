Kelly Tandiono Persembahkan Petruk of the Sea di Jakarta Fashion Week 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Model dan desainer terkenal, Kelly Tandiono, membuat kehebohan di Jakarta Fashion Week (JFW) 2024 dengan koleksi terbarunya, "Petruk of the Sea," di bawah jenama fesyennya, Cover Me Not (CMN). Pekan mode ini berlangsung di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/10/2023).

Saat berbicara dalam acara JFW 2024, Kelly membagikan inspirasi dan visinya untuk koleksi canggih ini, yang diwujudkan dalam kolaborasi dengan ilustrator Hagung Sihag. Koleksi ini menampilkan beragam produk fesyen, termasuk pakaian renang, pakaian pantai, dan aksesori pelengkap.

"Kali ini, tema koleksi adalah laut, karena saya sangat mencintai laut sejak kecil. Saya telah melihat perubahan drastis di laut kita dari tahun 2011 hingga sekarang," ungkap Kelly.

Sejak tahun 2011, Kelly telah mengembangkan hobi menyelam di perairan Indonesia, sehingga ia memiliki pemahaman langsung tentang keadaan laut Indonesia selama 12 tahun terakhir. Oleh karena itu, ia berusaha mengangkat isu-isu laut dan lingkungan, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan. Kelly mulai merancang konsep koleksi ini pada tahun 2022, dan akhirnya mewujudkannya dalam JFW 2024.

Apresiasinya terhadap budaya Indonesia, khususnya wayang, mendorongnya untuk berkolaborasi dengan Hagung Sihag dan menginspirasinya untuk menciptakan kampanye fesyen "Petruk of the Sea." Dengan tema Adam dan Hawa, yang mewakili keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia bermula dari mereka, Kelly dan Hagung berusaha menghidupkan Petruk sebagai penjaga lautan dalam koleksi ini.

"Saya telah memasukkan Petruk dalam karya-karya saya selama enam tahun terakhir. Petruk sebagai karakter wayang punakawan dipinjam dan dipersembahkan dengan gaya yang lebih sederhana dan modern, sehingga bisa mengangkat isu-isu kontemporer dan mempromosikan tantangan kontemporer. Kolaborasi antara Petruk dan CMN akan menyoroti keseimbangan ekosistem laut," ungkap Hagung, yang dikenal karena sering menggabungkan tokoh wayang dalam karyanya.

Hal menarik, peluncuran koleksi "Petruk of the Sea" dimulai dengan pertunjukan wayang dan monolog Petruk oleh seniman Nanang Hape, yang menyoroti laut beserta segala permasalahannya.

Nanang Hape adalah seorang dalang modern dan pendiri komunitas Wayang Urban yang dikenal karena pertunjukan wayangnya yang unik yang menggabungkan unsur musik, teater, monolog, dan lainnya. Pendekatan ini berbeda dari pertunjukan wayang tradisional.

"Ini bukan hanya tentang fesyen, tetapi juga tentang bentuk drama yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Pesan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran budaya di kalangan masyarakat," tegas Nanang.

Sementara itu, koleksi "Petruk of the Sea" terdiri dari 20 produk, semuanya diproduksi melalui proses berkelanjutan dengan limbah minimal. Dengan mengusung konsep "zero waste," Kelly berkomitmen untuk mendaur ulang bahan sisa dari produksi pakaian renang dan pakaian pantai menjadi produk lain, seperti topi dan tas.

Tak hanya menghadirkan model profesional, Kelly juga melibatkan teman-teman selebritasnya sebagai muse dalam peragaan busana JFW 2024, di antaranya Anastasia Siantar, Esssie Yan, Gisella Anastasia, Ibnu Jamil, Karin Novilda, Karenina Sunny Halim, Paul Latumahina, Raiki Pasha, Rino Soedarjo, Ririn Ekawati, Widi Mulia, dan Yoshi Sudarso.

"Koleksi ini tidak hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang pendidikan dan tindakan terkait pelestarian lingkungan laut dan budaya wayang. Harapan kami adalah agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mencintai dan menjaga laut serta tradisi wayang agar tetap lestari," pungkas Kelly.

Koleksi "Petruk of the Sea" akan tersedia untuk masyarakat mulai bulan November 2023. Selain itu, koleksi ini dan koleksi lain dari jenama Cover Me Not dapat dilihat melalui akun Instagram resmi dan situs web Cover Me Not, serta beberapa toko online lainnya.