Pameran One Piece Digelar di Jakarta, Ada Apa Saja?

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi pengggemar serial One Piece yang populer di Netflix, pameran One Piece yang bertajuk "The Great Era of Piracy Exhibition Asia Tour" akan segera hadir di Jakarta, tepatnya mulai 8 November 2023 hingga 7 Januari 2024 di Mall Of Indonesia (MOI).

Ini merupakan kali pertama pameran One Piece diselenggarakan di Indonesia. Menurut informasi yang dibagikan di situs resmi academia.network One Piece Tour Jakarta, Sabtu (28/10/2023), pameran ini akan menampilkan beberapa instalasi yang sangat menarik.

Pertama, akan ada 21 zona ikonik yang akan mengajak para pengunjung mengikuti jejak Monkey D Luffy, sang kapten bajak laut topi jerami dalam perjalanan mencari harta karun legendaris One Piece. Mengelilingi zona ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 45-90 menit.

Kedua, di dalam area pameran, akan ada exclusive frp scultures yang merupakan patung fiberglass dari karakter dan adegan terkenal dalam dunia One Piece.

Ketiga, pengunjung bisa merasakan permainan AR interaktif yang menarik dengan menggunakan ponsel pribadi mereka. Selain itu juga ada One Piece Carnival yang mengusung tema Tanah Wano.

Tiket untuk pameran ini sudah tersedia mulai 14 Oktober hingga 8 November 2023. Harga tiket untuk usia dewasa (18 tahun ke atas) sebesar Rp 230.000. Sementara itu, untuk lansia, pelajar, dan anak-anak berusia 4-18 tahun, tiket akan dijual dengan harga Rp 120.000.

Untuk anak-anak berusia 0-3 tahun dan penyandang disabilitas, mereka dapat masuk ke pameran ini secara gratis.

One Piece Exhibition juga menawarkan nakama package yang lebih ekonomis bagi pengunjung yang datang beramai-ramai. Dengan harga Rp 1.000.000, pengunjung akan mendapatkan lima tiket untuk hari kerja.