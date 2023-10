Ini Daftar Lengkap Pemenang Festival Film Wartawan Indonesia 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Malam puncak Festival Film Wartawan Indonesia atau FFWI 2023 telah digelar di Gedung PPHUI Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2023) malam. Sejumlah pemenang dari empat kategori, seperti drama, laga, horor, dan komedian serta penghargaan lifetime achievement kepada artis dan wartawan terbaik telah diumumkan.

Pada tahun ini, Piala Gunungan FFWI 2023 yang diberikan kepada film terbaik dari semua genre berhasil diraih oleh film bergenre horor berjudul Qodrat.

Presiden FFWI, Wina Armada Sukardi dalam sambutannya, menyebut penyelenggaraan FFWI ini sebagai apresiasi wartawan hiburan terhadap film-film karya sineas Indonesia.

"Ini (FFWI) adalah bentuk apresiasi dan penghargaan kami sebagai jurnalis terhadap karya film yang dibuat para sineas-sineas Indonesia untuk terus meramaikan perfilman Tanah Air," ungkap Wina.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto yang berkesempatan hadir dan menyerahkan penghargaan untuk kategori film komedi menyebut penghargaan FFWI 2023 merupakan bentuk kerja sama yang baik antara jurnalis dan sineas untuk meningkatkan kualitas perfilman Tanah Air. Hal itu diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.

"Ini bentuk kerja sama yang bagus antara dunia jurnalistik dan dunia industri khususnya perfilman karena dengan komunikasi yang baik akan membawa dampak positif bagi dunia ekonomi di Indonesia," tegasnya.

Aktor dan juga sutradara, Soleh Solihun menyatakan penghargaan FFWI merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari wartawan kepada artis dan dunia perfilman Tanah Air. Sebagai pelaku industri film, Soleh merasa tertantang untuk menghasilkan film terbaiknya.

"Diapresiasi oleh wartawan adalah suatu bentuk penghargaan yang sangat membahagiakan, karena wartawan itu kalau menilai sesuatu tanpa ada kepentingan, tanpa ada perasaan enak dan tidak enak, " katanya.

Berikut daftar lengkap peraih penghargaan FFWI 2023:



A. Kategori Drama

- Aktor Utama Terbaik: Arswendy Bening Swara - Autobiography

- Aktris Utama Terbaik: Nadya Arina - Hati Suhita

- Aktor Pendukung Terbaik: Donny Damara - Buya Hamka Vol.1

- Aktris Pendukung Terbaik: Aulia Sarah - Like & Share

- Penulis Skenario Terbaik: Makbul Mubarak - Autobiography

- Penata Kamera Terbaik: Ipung Rachmat Syaiful - Buya Hamka Vol.1

- Penyunting Gambar Terbaik: Aline Jusria - Petualangan Sherina 2

- Sutradara Terbaik: Makbul Mubarak - Autobiography

- Film Terbaik: Autobiography (Produser: Yulia Evina Bhara, Produksi: Kawankawan Media)

B. Kategori Laga

- Aktor Utama Terbaik: Abimana Aryasatya - The Big 4

- Aktris Utama Terbaik: Putri Marino - The Big 4

- Aktor Pendukung Terbaik: Marthino Lio - The Big 4

- Aktris Pendukung Terbaik: Satine Zaneta - Virgo and the Sparklings

- Penulis Skenario Terbaik: Timo Tjahjanto, Johanna Wattimena - The Big 4

- Penata Kamera Terbaik: Batara Goempar - The Big 4

- Penyunting Gambar Terbaik: Dinda Amanda - The Big 4

- Sutradara Terbaik: Timo Tjahjanto - The Big 4

- Film Terbaik: The Big 4 (Produser: Wicky V Olindo, Timo Tjahjanto, Produksi: Frontier Pictures)

C. Kategori Komedi

- Aktor Utama Terbaik: Gilang Dirga - Star Syndrome

- Aktris Utama Terbaik: Kezia Aletheia - Star Syndrome

- Aktor Pendukung Terbaik: Dion Wiyoko - Cek Toko Sebelah 2

- Aktris Pendukung Terbaik: TJ Ruth - Why Do You Love Me

- Penulis Skenario Terbaik: Rino Sarjono - Star Syndrome

- Penata Kamera Terbaik: Fahmy J Saad - Star Syndrome

- Penyunting Gambar Terbaik: Ryan Purwoko - Star Syndrome

- Sutradara Terbaik: Soleh Solihun - Star Syndrome

- Film Komedi Terbaik: Star Syndrome (Produser: Dendi Reynando, Produksi: Mahakarya Pictures)

D. Kategori Horor

- Aktor Utama Terbaik: Vino G Bastian - Qodrat

- Aktris Utama Terbaik: Laura Basuki - Sleep Call

- Aktor Pendukung Terbaik: Kristo Immanuel - Sleep Call

- Aktris Pendukung Terbaik: Della Dartyan - Sleep Call

- Penulis Skenario Terbaik: Erwanto Alphadullah - Di Ambang Kematian

- Penata Kamera Terbaik: Hani Pradigya - Qodrat

- Penyunting Gambar Terbaik: Gita Miaji - Khanzab

- Sutradara Terbaik: Charles Gozali - Qodrat

- Film Horor Terbaik: Qodrat (Produser: Linda Gozali, Produksi: Magma Entertainment, Rapi Films)

E. Lifetime Achievement

- Lifetime Achievement: Widyawati

- Lifetime Achievement Wartawan Film dan Budaya: FX Mulyadi, mantan wartawan Harian Kompas.