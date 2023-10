Raisa Siapkan Konser Spesial di Malam Tahun Baru 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi cantik Raisa Andriana mengaku telah menyiapkan konser spesial di pengujung 2023. Konser spesial itu akan digelar Raisa secara intimate bagi para pengunjung di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pada malam Tahun Baru 2024.

"Yang jelas untuk pergantian tahun baru ini, aku akan menggelar konser di Hotel Mulia Senayan ini. Aku sendiri punya memori yang spesial saat nginep di sini saat aku kemarin menggelar konserku kemarin di Senayan. Makanya di sini jadi tempat yang spesial buat aku. Itu yang nantinya akan aku persiapkan saat tampil di sini dan menghibur orang yang akan melewatkan tahun baru di sini," ungkap Raisa beberapa waktu lalu.

Raisa mengaku akan mempersiapkan penampilan yang spektakuler saat malam Tahun Baru 2024 nanti. Didukung visual dari motion graphic artist Isha Hening, Raisa akan menyuguhkan penampilan yang intim bagi para penggemarnya.

"Jadi pastinya visually would be very pleasing akan sangat dinamis dan juga beda dari panggung reguler aku," lanjutnya.

Tak hanya itu, Raisa juga telah mempersiapkan kostum yang nantinya diharapkan akan memanjakan mata pengunjung.

"Terus dress juga pastinya kita akan sesuaikanlah ya sama temanya di Hotel Mulia. Jadi, pasti akan sesuatu, walaupun aku sampai saat ini belum fitting, tetapi pasti akan sesuatu yang glam untuk menyambut tahun baru," tandasnya.

Untuk bisa menyaksikan penampilan Raisa di event Tahun Baru 2024 ini, para pengunjung bisa membeli tiket konsernya dengan kategori tiga kelas, yakni kelas Gold seharga Rp 2.750.000, kelas Platinum dijual dengan harga Rp 3.700.000, dan kelas VIP dibanderol Rp 4.800.000. Bagi penonton yang menginap di Hotel Mulia di malam pergantian tahun dan membeli tiket ballroom minimal dua akan mendapat diskon sebesar 25 persen.