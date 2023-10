Five Nights at Freddy's Cetak Rekor Pembukaan Box Office

Jakarta, Beritasatu.com - Five Nights at Freddy's memulai debutnya di bioskop domestik Amerika Serikat dengan mencatatkan rekor box office, membantu meningkatkan pendapatan keseluruhan di industri film. Film garapan Universal dan Blumhouse itu menerima pendapatan US$ 78 juta (sekitar Rp 1,2 triliun) pada pembukaannya, meskipun tayang secara bersamaan di layanan streaming Peacock.

Five Nights at Freddy's mencatatkan pembukaan terbesar di tahun 2023, melampaui Scream VI (US$ 44,4 juta), dan menjadi pembukaan terbesar kedua dalam sejarah untuk film adaptasi dari permainan video, setelah The Super Mario Bros. Movie. (US$ 146,3 juta).

Hasil yang luar biasa ini juga terlihat di pasar internasional, di mana film ini menghasilkan US$ 52,6 juta dari 60 negara, menghasilkan total pendapatan global sebesar US$ 130,6 juta. Ini adalah prestasi luar biasa mengingat anggaran produksi film ini hanya sebesar US$ 25 juta.

ADVERTISEMENT

Five Nights at Freddy's juga berhasil mengungguli Halloween (2018) yang memulai debutnya dengan US$ 76,2 juta, serta menjadi pembukaan domestik terbesar untuk Blumhouse. Film ini juga berhasil mengungguli The Mummy Returns (US$ 68,1 juta) sebagai pembukaan terbesar untuk film horor dengan rating PG-13.

BACA JUGA Review Film Five Nights at Freddy's, Ketakutan Tanpa Kesenangan

Meskipun menerima kritik negatif dari sebagian kritikus, penonton memberikan film ini skor A- dalam CinemaScore, yang jarang terjadi untuk film horor. Universal menganggap keputusan untuk merilis film secara serentak di bioskop dan Peacock sebagai solusi terbaik, yang memungkinkan penonton memilih antara menonton di bioskop atau di layanan streaming. Ini juga membantu pertumbuhan pelanggan Peacock, terutama karena banyak orang mencari tontonan bertema horo di momen Halloween.

Sementara itu, film konser Taylor Swift Eras Tour mencapai prestasi besar dengan pendapatan lebih dari US$ 200 juta di seluruh dunia, yang merupakan yang rekor untuk film konser. Sementara Killers of the Flower Moon karya Martin Scorsese, mengalami penurunan tajam di minggu kedua penayangannya dengan pendapatan hanya US$ 9 juta.