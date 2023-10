Lirik Lagu Melukis Senja oleh Budi Doremi Bercerita tentang Ungkapan Cinta yang Sederhana

Jakarta, Beritasatu.com – Melukis Senja adalah salah satu lagu populer yang dinyanyikan Budi Doremi. Ia merupakan salah satu penyanyi muda Indonesia yang menawarkan warna musik segar dengan lirik tentang kehidupan sehari-hari.

Lagu Melukis Senja diluncurkan pada Juni 2020 saat kondisi pandemi Covid-19. Lirik lagu Melukis Senja yang dinyanyikan Budi Doremi mengajak pendengarnya untuk merenung dan mengeksplorasi keindahan senja. Lagu ini menceritakan gambaran tentang keindahan senja sebagai suatu simbol cinta yang tulus dan kesederhanaan. Berikut lirik lagu Melukis Senja yang dinyanyikan Budi Doremi.

Lirik Lagu Melukis Senja oleh Budi Doremi

Senja datang, warnai hariku

Seperti lukisan indah yang terpampang di hadapanku

Dengan jingga merahnya, dan birunya langit

Membuatku luluh, terbawa dalam indahnya

Saat ku melukis senja di hadapanmu

Dengan warna merah jambu dan kuning nan lembut

Mewakili rasa di dalam hatiku

Yang tulus dan suci, untukmu

Kususuri jalan ini, seperti engkau dan aku

Di antara senja yang merangkai cerita cinta kita

Langit berubah warna, dari biru ke ungu

Membuatku terhanyut dalam kenangan indah

Saat ku melukis senja di hadapanmu

Dengan warna merah jambu dan kuning nan lembut

Mewakili rasa di dalam hatiku

Yang tulus dan suci, untukmu

Sederhana namun indah, seperti senja yang datang tanpa kita duga

Ku melukis senja di hadapanmu

Dengan segala rasa yang tulus

Mewakili cinta di dalam hatiku, untukmu

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Saat ku melukis senja di hadapanmu

Dengan warna merah jambu dan kuning nan lembut

Mewakili rasa di dalam hatiku

Yang tulus dan suci, untukmu

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Ku melukis senja di hadapanmu

Dengan segala rasa yang tulus

Mewakili cinta di dalam hatiku, untukmu

Demikian lirik lagu Melukis Senja karya Budi Doremi.