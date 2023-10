Lebih Dekat dengan Masyarakat, Citilink on the Road Hadir di Kota Semarang

Semarang, Beritasatu.com - Bepergian dengan pesawat selalu menimbulkan rasa antusias dan entah mengapa bikin perjalanan jadi lebih berkesan. Namun apa jadinya kalau pesawat bisa keliling ke tengah kota?

Citilink kembali membuat kejutan untuk bikin lebih dekat dengan masyarakat pada kuartal ke empat tahun ini bertajuk Citilink on the Road yang akan hadir di Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Kota Semarang menjadi kota pertama dari 3 kota pemberhentian Citilink on the Road. Berbagai kegiatan seru sudah dipersiapkan untuk Citilink on the Road Kota Semarang sebagai kota pembuka, dimulai dengan truk dengan interior menyerupai suasana pesawat, seperti kursi pesawat dan kaca jendela yang khas. Truk Citilink on the Road ini akan berkeliling dari satu titik Kota Semarang ke titik lainnya yang masyarakat bisa temui.

Bukan hanya sekedar keliling, namun masyarakat juga bisa seru-seruan bareng dengan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Seperti pada 20 Oktober 2023 lalu, Citilink on the Road mengadakan in-flight dining experience di Taman Indonesia Kaya di mana pengunjung bisa mencoba sensasi makan di atas udara dengan menu hidangan Pre-Book Meals Citilink. Pendaftaran in-flight dining experience ini terbuka untuk umum melalui Instagram @citilink dan disambut antusias oleh masyarakat Semarang. Kegiatan ini tidak hanya mencoba Pre-Book Meals Citilink, namun pengunjung juga bisa menikmati kopi spesial dari Fore Coffee dan es krim dari Campina secara gratis. Acara juga dimeriahkan dengan 360 angle camera photo booth.

Keesokan harinya, Citilink on the Road hadir di D’Kambodja Heritage dan mengadakan in-flight dining experience yang kedua. Namun, kali ini para peserta menyantap full-course meal dari D’Kambodja Heritage di dalam truk Citilink on the Road. Full-course meal dimulai dengan hidangan pembuka, hidangan utama, hingga hidangan penutup yang dibuat spesial oleh Anne Avantie menggunakan es krim Hula Hula Alpukat dari Campina. Anne Avantie juga turut hadir dan membuat langsung hidangan penutup untuk para peserta in-flight dining experience.

Keseruan Citilink on the Road terus berlanjut di pekan berikutnya dengan acara Citilink Carnival di Halaman Balai Kota Semarang. Pengunjung meramaikan acara ini dari pagi hingga siang hari untuk ikut seru-seruan bersama Citilink Carnival. Tidak hanya berfoto-foto dengan truk Citilink on the Road dan Green Seat Citilink yang ikonis, namun di Citilink on the Road pengunjung juga bisa mencoba blind test coffee dari Fore Coffee, bermain lengkapi pantun bersama Campina dan berhadiah paket es krim, serta mengikuti lelang tiket pesawat Citilink mulai Rp 50.000. Tiket lelang ini terjual dengan harga Rp 850.000 untuk rute penerbangan setara Semarang-Jakarta pulang pergi.

Setelah Citilink Carnival, Citilink on the Road bekerja sama dengan Pizza Marzano untuk membuat Cooking Class kreasikan piza sendiri pada keesokan harinya, yakni 28 Oktober 2023. Cooking Class berlokasi di halaman Pizza Marzano, Jalan Setiabudi, Semarang, dan diikuti oleh 20 peserta terpilih. Setelah membuat pizza masing-masing, para peserta bisa membawa pulang pizza kreasinya dan 4 orang dengan kreasi terbaik mendapatkan 2 voucer pizza gratis dari Pizza Marzano. Tidak hanya itu, beberapa tamu undangan juga berkesempatan mencoba in-flight dining experience dengan menu-menu Pizza Marzano di truk Citilink on the Road.

Akhir pekan kedua Citilink on the Road di Semarang kemudian ditutup dengan kehadirannya di Car Free Day Simpang Lima. Keseruan dibuka dengan Citilink on the Road mengajak para pengunjung untuk olahraga aerobik bersama. Setelah berolahraga, Citilink on the Road juga mengajak para pengunjung untuk bermain kuis, berfoto di Green Seat Citilink, bermain mesin capit, mendapatkan official merchandise Citilink, mengambil kopi gratis dari Fore Coffee dan es krim gratis dari Campina, hingga mengikuti lelang tiket Citilink yang berikutnya.

Kegiatan-kegiatan ini hanya sebuah permulaan dari Citilink untuk bikin lebih dekat dengan Citilinkers di Semarang. Masih banyak kejutan lainnya yang disiapkan di Semarang dari Citilink, seperti kehadiran Yeni Inka untuk koploan bareng Citilink tanggal 4 November 2023 di lapangan parkir Metro Point Kota Lama. Yuk nantikan kejutan berikut dan keseruan berikutnya bareng Citilink on the Road! Follow media sosial @citilink untuk informasi mengenai Citilink on the Road.