Lirik lagu Dusk Till Dawn oleh Zayn Malik featuring Sia dan terjemahannya.

Jakarta, Beritasatu.com - Zain Javadd Malik atau lebih dikenal dengan nama panggung Zayn Malik merupakan penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Inggris.

Belakangan ini namanya santer diberitakan karena dikenal sebagai salah satu penyanyi yang mendukung Palestina. Zayn telah menciptakan beberapa lagu populer, salah satunya berjudul Dusk Till Dawn yang dirilis pada 2017.

Lagu Dusk Till Dawn menceritakan tentang seseorang yang telah menemukan cinta di masa-masa sulit. Liriknya juga mengungkapkan keinginan untuk saling melengkapi selama berada dibsituasi terberat dan mendorong mereka untuk menunjukkan rasa cinta tersebut.

Berikut lirik lagu Dusk Till Dawn yang dinyanyikan Zayn Malik featuring Sia, lengkap dengan terjemahannya.

ADVERTISEMENT

Lirik Lagu Dusk Till Dawn oleh Zayn Featuring Sia

(Zayn)

Not tryna be indie

Not tryna be cool

Just tryna be in this

Tell me, are you too?

Can you feel where the wind is?

Can you feel it through

All of the windows

Inside this room?

'Cause I wanna touch you, baby

And I wanna feel you too

I wanna see the sun rise on your sins

Just me and you

BACA JUGA Lirik Lagu A Thousand Years dari Christina Perri dan Terjemahannya

(Zayn dan Sia)

Light it up, on the run

Let's make love tonight

Make it up, fall in love, try

(Baby, I'm right here)

But you'll never be alone

I'll be with you from dusk till dawn

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here

I'll hold you when things go wrong

I'll be with you from dusk till dawn

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here

(Zayn)

We were shut like a jacket

So do your zip

We would roll down the rapids

To find a wave that fits

Can you feel where the wind is?

Can you feel it through

All of the windows

Inside this room?

(Zayn dan Sia)

'Cause I wanna touch you, baby

I wanna feel you too

I wanna see the sun rise on your sins

Just me and you

Light it up, on the run

Let's make love tonight

Make it up, fall in love, try

(Baby, I'm right here)

But you'll never be alone

I'll be with you from dusk till dawn

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here

I'll hold you when things go wrong

I'll be with you from dusk till dawn

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here

Girl, give love to your body

It's only you that can stop it

Girl, give love to your body

It's only you that can stop it

Girl, give love to your body

It's only you that can stop it

Girl, give love to your body

Girl, give love to your body

But you'll never be alone

I'll be with you from dusk till dawn

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here

I'll hold you when things go wrong

I'll be with you from dusk till dawn

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here

Terjemahan Lirik Lagu Dusk Till Dawn oleh Zayn Malik featuring Sia

(Zayn)

Tak berusaha jadi indie

Tak berusaha jadi keren

Hanya berusaha menikmati

Katakan padaku, kau juga?

Dapatkah kau rasakan dimana hembusan angin?

Dapatkah kau rasakan melalui

Semua jendela

Di dalam ruangan ini?

Karena aku ingin menyentuhmu, sayang

Dan aku ingin merasakan mu juga

Aku ingin melihat matahari terbit

Di atas dosa-dosamu hanya aku dan dirimu

(Zayn dan Sia)

Nyalakan, dalam pelarian

Mari bercinta malam ini

Lakukan, jatuh cinta, cobalah

Tetapi kamu tidak akan pernah sendirian

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Sayang, Aku di sini

Aku akan menggenggam dirimu saat sesuatu tidak berjalan dengan baik

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Sayang, Aku di sini

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Sayang, Aku di sini

(Zayn)

Kita begitu tertutup bagaikan jaket

Jadi tariklah resletingnya

Kita akan menghadapi arus

Untuk mencari ombak yang tepat

Dapatkah kamu rasakan di mana angin berada?

Dapatkah kamu rasakan hembusannya

Melalui semua jendela

Di dalam ruangan ini?

(Zayn dan Sia)

Karena aku ingin menyentuhmu, sayang

Dan aku ingin merasakan mu juga

Aku ingin melihat matahari terbit

Di atas dosa-dosamu hanya aku dan dirimu

Nyalakan, dalam pelarian

Mari bercinta malam ini

Lakukan, jatuh cinta, cobalah

Sayang, Aku di sini

BACA JUGA Lirik Lagu Bad Habits Karya Ed Sheeran dan Terjemahannya

Tetapi kamu tidak akan pernah sendirian

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Sayang, Aku di sini

Aku akan menggenggam dirimu saat sesuatu tidak berjalan dengan baik

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Sayang, Aku di sini

Dapatkah kamu memberi cinta padaku?

Hingga hanya kamu yang dapat menghentikannya

Pergi, beri cinta pada tubuhmu

Hingga hanya kamu yang dapat menghentikannya

Pergi, beri cinta pada tubuhmu

Hingga hanya kamu yang dapat menghentikannya

Pergi, beri cinta pada tubuhmu

Pergi, beri cinta pada tubuhmu

Tetapi kamu tidak akan pernah sendirian

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Sayang, Aku di sini

Aku akan menggenggam dirimu saat sesuatu tidak berjalan dengan baik

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Sayang, Aku di sini

Aku akan bersamamu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Sayang, Aku di sini