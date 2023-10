Jakarta, Beritasatu.com – Lagu Cornerstone milik Arctic Monkeys dirilis pada 2009 dan termasuk ke dalam album keempat mereka, Humbug.

Lagu ini ditulis oleh sang vokalis, Alex Turner yang menceritakan tentang seorang pria yang merindukan mantan kekasihnya. Dia mencoba menemukan pengganti kekasihnya yang telah pergi.

Lirik dalam lagu Cornerstone mencerminkan keputusasaan, kesepian, dan kebingungan yang dirasakan oleh pria tersebut. Pemilihan kata dan penggambaran dalam liriknya menciptakan kesan yang puitis dan melankolis.

Berikut lirik lagu Cornerstone dari Arctic Monkeys dan terjemahannya.

ADVERTISEMENT

Lirik Lagu Cornerstone dari Arctic Monkeys

I thought I saw you in the Battleship

But it was only a look alike

She was nothing but a vision trick

Under the warning light

She was close

Close enough to be your ghost

But my chances turned to toast

When I asked her if I could call her your name

I thought I saw you in the Rusty Hook

Huddled up in wicker chair

I wandered up for a closer look

And kissed whoever was sitting there

She was close

And she held me very tightly

'Til I asked awfully politely

BACA JUGA Lirik Lagu Dusk Till Dawn oleh Zayn Malik Featuring Sia dan Terjemahannya

"Please, can I call you her name?"

And I elongated my lift home

Yeah, I let him go the long way 'round

I smelt your scent on the seatbelt

And kept my shortcuts to myself

I thought I saw you in the Parrot's Beak

Messin' with the smoke alarm

It was too loud for me to hear her speak

And she had a broken arm

It was close

So close that the walls were wet

And she wrote it out in Letraset

"No, you can't call me her name"

Tell me, where's your hiding place?

I'm worried I'll forget your face

And I've asked everyone

I'm beginning to think I imagined you all along

I elongated my lift home

Yeah, I let him go the long way 'round

I smelt your scent on the seatbelt

And kept my shortcuts to myself

I saw your sister in the Cornerstone

On the phone to the middle man

When I saw that she was on her own

I thought she might understand

That she was close

Well, you couldn't get much closer

She said, "I'm really not supposed to, but yes

You can call me anything you want"

Terjemahan Lirik Lagu Cornerstone dari Arctic Monkeys

Kupikir aku melihatmu di kapal perang

Tapi itu hanya terlihat mirip

Dia bukanlah apa-apa melainkan sebuah tipuan penglihatan

Di bawah lampu peringatan

Dia dekat, cukup mendekati untuk menjadi rohmu

Tapi kemungkinan ku muncul untuk bersulang

Ketika aku menanyakannya jika aku dapat memanggilnya namamu

Aku pikir aku melihatmu di Rusty Hook

Meringkuk di kursi rotan

Aku berjalan untuk melihat lebih dekat

BACA JUGA Lirik Lagu Melukis Senja oleh Budi Doremi Bercerita tentang Ungkapan Cinta yang Sederhana

Dan mencium siapapun yang duduk di sana

Dia dekat

Dan dia mendekapku sangat erat

Hingga aku bertanya dengan sangat sopa

“Dapatkah aku memanggilmu namanya?”

Dan aku menaiki lift rumahku,

Ya aku membiarkannya pergi jauh

Aku mencium aromamu di sabuk pengaman

Dan membuat jalan pintas untuk diriku sendiri

Kupikir aku melihatmu di Parrot’s Beak

Mengacau dengan alarm asap

Itu terlalu keras bagi saya untuk mendengar dia berbicara

Dan dia memiliki lengan yang patah

Itu dekat, sangat dekat dengan tembok yang basah itu

Dan dia menulisnya di Letraset

“Tidak, kau tidak bisa memanggilku namanya”

Katakan padaku, dimana tempatmu bersembunyi?

Aku khawatir aku akan melupakan wajahmu

Dan aku telah bertanya ke semuanya

Aku mulai berpikir aku membayangkanmu setiap saat

Dan aku menaiki lift rumahku,

Ya aku membiarkannya pergi jauh

Aku mencium aromamu di sabuk pengaman

Dan membuat jalan pintas untuk diriku sendiri

Aku melihat adikmu di landasan batu pertama

Menelpon seseorang

Ketika aku melihat dia sendiri

Aku pikir dia mampu mengerti

Dia mendekat, baik kau tidak bisa mendapatkannya lebih dekat

Dia berkata, “Sesungguhnya aku tidak melakukan ini tapi, ya kamu dapat memanggilku apapun yang kamu mau”