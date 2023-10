Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Perayaan Mati Rasa dari Umay Shahab featuring Natania Karin, telah memikat banyak pendengar. Lagu ini memiliki pesan kuat yang sangat menyentuh.

Lagu Perayaan Mati Rasa menceritakan bagaimana sepasang kekasih yang memutuskan untuk berpisah. Mereka berusaha melepaskan satu sama lain dengan keberanian.

Selain itu, lagu ini juga merupakan soundtrack dari film "Ketika Berhenti di Sini" dan dirilis pada 3 Agustus 2023. Berikut lirik lagu Perayaan Mati Rasa dari Umay Shahab featuring Natania Karin.

Lirik Lagu Perayaan Mati Rasa dari Umay Shahab Featuring Natania Karin

Kala mata t'lah menghunuskan

Arti gelap jadi hal yang berarti

Dan ku harus melepasmu

Dengan sederhana

Ditengah gembiranya

Perayaan mati rasa

Bila waktunya

Langit memanggilmu

Pulang wahai mentari

Jangan kau risau

Semesta bersamamu

Biarkan rebah pada tangisku

Raga rasa kita yang lalu

Melepas itu caraku mencintaimu

Masih nyala dalam dekapku

Semua asa yang kita rengkuh

Dan tertatih dia mencari hatimu

Dengan lembut

Retakkan semua yang kau mau

Dan rayakan mati rasa

Bila waktunya

Langit memanggilmu

Pulang wahai mentari

Jangan kau risau

Semesta bersamamu

Biarkan rebah pada tangisku

Raga rasa kita yang lalu

Melepas itu caraku mencinta

Biar aku berlayar

Tuk menemukanmu

Kemanapun ku pergi, oh

Kehilangan ini

Menjadi saksi

Hanya namamu doaku, oh

Hanya namamu doaku, oh

Biarkan rebah pada tangisku

Raga rasa kita yang lalu

Melepas itu caraku mencintai.. mu