Rekomendasi Lagu Ed Sheeran yang Wajib Dihafal Sebelum Nonton Konsernya di Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Ed Sheeran, penyanyi solo asal Inggris, akan menggelar konser di Jakarta, Indonesia pada Sabtu, 2 Maret 2024. Konser bertajuk "Ed Sheeran +-=:x In Jakarta" atau Mathematics Tour ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Konser tersebut juga akan menampilkan Calum Scott, alumnus Britain's Got Talent. Harga tiket konsernya mulai dari Rp 900 ribu yang sudah dibuka pada 30 Oktober 2023.

Berikut lagu Ed Sheeren yang wajib Anda hafal sebelum konser.

Thinking Out Loud

Lagu ini bercerita tentang cinta abadi dan keinginan seseorang untuk mencintai dan dicintai selamanya. Lirik lagu Thinking Out Loud menggambarkan bagaimana cinta yang tulus akan tetap sama seperti pertama kali mereka bertemu hingga tua nanti.

Liriknya,"When your legs don't work like they used to before..." menggambarkan tentang cinta yang abadi meskipun tubuh semakin menua dan fisik tidak lagi sekuat dulu. Secara kesuluruhan lagu ini menggambarkan cinta yang bertahan lama.

Shape of You

Lagu menceritakan bagaimana seseorang tertarik pada seseorang dan ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang tersebut. Liriknya,"The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go..." menggambarkan tentang sebuah pertemuan di klub dan tertarik untuk saling mengenal lebih jauh.

Photograph

Lagu Photograph dari Ed Sheeran bercerita tentang rindu kepada seseorang dan melihat kembali kenangan bersama melalui album foto.

Penggalan lirik,"Loving can hurt, loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know..." mengungkapkan meski cinta bisa menyakitkan, kenangan yang paling berharga telah diabadikan di dalam foto.

Perfect

Lagu ini menggambarkan sebuah cerita cinta yang indah dan sempurna. Dalam lagu ini, Ed Sheeran menyampaikan perasaan cinta seseorang dan kebahagiaan yang ia rasakan bersama dengan pasangannya.

Liriknya,"I found a love for me, darling just dive right in and follow my lead..." bercerita tentang seseorang yang mengajak pasangannya untuk mengikuti jejaknya dan membiarkan cinta mereka tumbuh bersama.

Castle on the Hill

Lagu Castle on the Hill oleh Ed Sheeran bercerita tentang kenangan masa mudanya dan menggambarkan masa lalunya di kota kelahirannya. Liriknya,"I'm on my way, driving at 90 down those country lanes..." menggambarkan kenangan tentang masa muda dan kenangan di masa lalu di kota kelahiran Ed Sheeran.

The A Team

Lagu ini menggambarkan kehidupan seorang wanita yang tidak beruntung, tetapi terus berjuang untuk melalui kehidupan yang sulit. Liriknya,"White lips, pale face, breathing in the snowflakes..." menggambarkan kisah seorang wanita yang mengalami kesulitan dalam hidupnya

Galway Girl

Lagu ini bercerita tentang kisah cinta antara seseorang pria Inggris dan wanita yang berasal dari Galway, Irlandia. yang dituangkan dalam lirik,"She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman.”

Lego House

Lagu Lego House menceritakan tentang perasaan kesepian, dan kerinduan seseorang dengan orang yang dicintainya. Liriknya, "I'm out of touch, I'm out of love, I'll pick you up when you're getting down..." menggambarkan tentang hubungan yang akan saling mendukung dan memahami, bahkan ketika mereka sedang dalam masa kesulitan.

Give Me Love

Lagu ini bercerita tentang perasaan cinta, hasrat, dan kerinduan seseorang dengan orang yang mereka cintaii. Liriknya,"Give me love like never before, 'cause lately I've been craving more..." mengungkapkan kerinduan untuk cinta dan kasih sayang yang mendalam.