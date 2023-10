Lirik Lagu Take Me Home Country Roads oleh John Denver dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - John Denver adalah seorang penyanyi legendaris. Dia telah menciptakan lagu populer yang hingga saat ini masih terus didengarkan oleh banyak orang.

Salah satunya lagunya, Take Me Home Country Roads yang dirilis pada 1971 merupakan bagian dari album Poems, Prayers & Promises. Bercerita tentang seseorang yang rindu akan suasana nyaman jalanan di pedesaan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan.

Berikut lirik lagu Take Me Home Country Roads dari John Denver dan terjemahannya.

Lirik Lagu Take Me Home Country Roads oleh John Denver

Almost heaven, West Virginia

Blue Ridge Mountains, Shenandoah River

Life is old there, older than the trees

Younger than the mountains, growin' like a breeze

Country roads, take me home

To the place I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads

All my memories gather 'round her

Miner's lady, stranger to blue water

Dark and dusty, painted on the sky

Misty taste of moonshine, teardrop in my eye

Country roads, take me home

To the place I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads

I hear her voice in the mornin' hour, she calls me

The radio reminds me of my home far away

Drivin' down the road, I get a feelin'

That I should've been home yesterday, yesterday

Country roads, take me home

To the place I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads

Country roads, take me home

To the place I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads

Take me home, (down) country roads

Take me home, (down) country roads

Terjemahan Lirik Lagu Take Me Home Country Roads oleh John Denver

Hampir seperti surga, Virginia Barat

Pegunungan Blue Ridge, Sungai Shenandoah

Kehidupan di sana sudah tua, lebih tua dari pepohonan

Lebih muda dari pegunungan, tumbuh seperti angin sepoi-sepoi

Jalan pedesaan, bawa aku pulang

Ke tempat dimana aku berada

Virginia Barat, mama gunung

Bawa aku pulang, jalan pedesaan

Semua ingatanku berkumpul di sekelilingnya

Wanita penambang, asing dengan air biru

Gelap dan berdebu, dilukis di langit

Rasa minuman keras yang berkabut, tetesan air mata di mataku

Jalan pedesaan, bawa aku pulang

Ke tempat dimana aku berada

Virginia Barat, mama gunung

Bawa aku pulang, jalan pedesaan

Aku mendengar suaranya di pagi hari, dia meneleponku

Radio mengingatkan saya pada rumah saya yang jauh

Mengemudi di jalan, aku merasakannya

Bahwa aku seharusnya sudah pulang kemarin, kemarin

Jalan pedesaan, bawa aku pulang

Ke tempat dimana aku berada

Virginia Barat, mama gunung

Bawa aku pulang, jalan pedesaan

Jalan pedesaan, bawa aku pulang

Ke tempat dimana aku berada

Virginia Barat, mama gunung

Bawa aku pulang, jalan pedesaan

Bawa aku pulang, jalan pedesaan

Bawa aku pulang, jalan pedesaan