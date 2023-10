Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat (AS), Taylor Swift baru saja merilis ulang album miliknya 1989. Lagu tersebut bertajuk Slut! (Taylor’s Version).

Album 1989 yang berisi 21 trek tersebut telah rilis pada 2014. Taylor Swift merekam dan merilis ulang seluruh lagu dalam album lawasnya, serta menambahkan beberapa lagu.

Lagu Slut! menceritakan tentang seorang wanita yang berdandan cantik untuk pria yang ia cintai, tetapi banyak orang menilai wanita tersebut adalah pelacur. Berikut lirik lagu Slut! dari Taylor Swift dan terjemahannya.

Lirik Lagu Slut! dari Taylor Swift

Flamingo pink, Sunrise Boulevard

Clink, clink, being this young is art

Aquamarine, moonlit swimming pool

What if all I need is you?

Got love-struck, went straight to my head

Got lovesick all over my bed

Love to think you'll never forget

Handprints in wet cement

Adorned with smoke on my clothes

Lovelorn and nobody knows

Love thorns all over this rose I’ll pay the price, you won't

But if I'm all dressed up

They might as well be lookin’ at us

And if they call me a slut

You know it might be worth it for once

And if I'm gonna be drunk

I might as well be drunk in love

Send the code, he's waitin' there

The sticks and stones they throw froze mid-air

Everyone wants him, that was my crime

The wrong place at the right time

And I break down, then he's pullin' me in

In a world of boys, he's a gentleman

Got love-struck, went straight to my head (Straight to my head)

Got lovesick all over my bed (Over my bed)

Love to think you'll never forget

We’ll pay the price, I guess

But if I’m all dressed up (If I'm all dressed up)

They might as well be lookin’ at us (Lookin' at us)

And if they call me a slut (If they call me a slut)

You know it might be worth it for once (Worth it for once) And if I'm gonna be drunk

I might as well be drunk in love

Half asleep, takin' your time

In the tangerine, neon light, this is luxury

You’re not sayin' you're in love with me

But you're going to

Half awake, takin' your chances

It's a big mistake, I said, "It might blow up in your Pretty face", I'm not saying, "Do it anyway" (Do it anyway) But you're going to

Up!

And if they call me a slut!

You know it might be worth it for once

And if I'm gonna be drunk!

I might as well be drunk in love

Terjemahan Lirik Lagu Slut! dari Taylor Swift

Flamingo merah muda, Sunrise Boulevard

Denting, denting, menjadi semuda ini adalah seni

Aquamarine, kolam renang yang diterangi cahaya bulan

Bagaimana jika yang aku butuhkan hanyalah kamu?

Terkejut cinta, langsung menuju ke kepalaku

Aku mabuk cinta di sekujur tempat tidurku

Senang berpikir Anda tidak akan pernah lupa

Sidik jari di semen basah

Dihiasi dengan asap di bajuku

Jatuh cinta dan tidak ada yang tahu

Cinta duri di sekujur mawar ini

Saya akan membayar harganya, Anda tidak

Tapi kalau aku sudah berdandan lengkap

Mereka mungkin juga sedang melihat kita

Dan jika mereka menyebutku pelacur

Anda tahu itu mungkin layak dilakukan sekali saja

Dan jika aku akan mabuk

Aku mungkin juga mabuk cinta

Kirim kodenya, dia menunggu di sana

Tongkat dan batu yang mereka lempar membeku di udara

Semua orang menginginkannya, itulah kejahatan saya

Tempat yang salah di waktu yang tepat

Dan aku hancur, lalu dia menarikku masuk

Di dunia laki-laki, dia adalah seorang pria sejati

Terpukul cinta, langsung menuju ke kepalaku (Langsung ke kepalaku)

Mabuk cinta di seluruh tempat tidurku (Di atas tempat tidurku)

Senang berpikir Anda tidak akan pernah lupa

Kami akan membayar harganya, saya rasa

Tapi jika aku sudah berdandan lengkap (Jika aku sudah berdandan lengkap)

Mereka mungkin juga melihat ke arah kita (Lihat ke arah kita)

Dan jika mereka menyebutku pelacur (Jika mereka menyebutku pelacur)

Kau tahu itu mungkin berharga sekali saja (Bernilai sekali saja)

Dan jika aku akan mabuk

Aku mungkin juga mabuk cinta

Setengah tertidur, luangkan waktumu

Di jeruk keprok, lampu neon, ini adalah kemewahan

Kamu tidak bilang kamu jatuh cinta padaku

Tapi kamu akan melakukannya

Setengah sadar, ambillah kesempatanmu

Itu kesalahan besar, kataku, “Bisa jadi meledak di wajah cantikmu”

Saya tidak mengatakan, "Lakukan saja" (Lakukan saja)

Tapi kamu akan melakukannya

Dan jika mereka memanggilku (Pelacur!)

Anda tahu itu mungkin layak dilakukan sekali saja

Dan jika aku akan menjadi (Mabuk)

Aku mungkin juga mabuk cinta