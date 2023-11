Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Take a Chance with Me milik Niki dengan nama aslinya Nicole Zefanya dirilis pada 2022, yang menjadi bagian dari album studio keduanya berjudul Nicole.

Lagu Take a Chance with Me mengisahkan tentang seseorang yang tengah jatuh cinta, tetapi sulit untuk memulai hubungan karena berbagai rintangan. Lewat lagu ini, Niki ingin menekankan betapa pentingnya mengambil risiko dalam hidup dan tidak membuang kesempatan yang ada.

Berikut lirik lagu Take a Chance with Me dari Niki Zefanya dan terjemahannya.

Lirik Lagu Take a Chance With Me dari Niki Zefanya

His laugh you'd die for, his laugh you'd die for

The kind that colors the sky

Heart intangible, slips away faster

Than dandelion fluff in the sunlight

And he's got swirls of passion in his eyes

Uncovering the dreams he dreams at night

As much and hard as he tries to hide

I can see right through

See right through

His voice you'd melt for, he says my name like

I'd fade away somehow if he's too loud

What I would give for me to get my feet

Back on the ground, head off the clouds

I laugh at how we're polar opposites

I read him like a book and he's a clueless little kid

Doesn't know that I'd stop time and space

Just to make him smile

Make him smile

Oh, why can't we for once

Say what we want, say what we feel?

Oh, why can't you for once

Disregard the world and run to what you know is real?

Take a chance with me

Take a chance with me

Ooh

Ooh

His kiss you'd kill for, just one and you're done for

Electricity surgin' in the air

He drives me crazy, it's so beyond me

How he'd look me dead in the eye and stay unaware

That I'm hopelessly captivated

By a boy who thinks love's overrated

How did I get myself in this arrangement?

It baffles me too, baffles me too

Oh, why can't we for once

Say what we want, say what we feel?

Oh, why can't you for once

Disregard the world and run to what you know is real?

In the end, we only regret

The chances we didn't take

I'll be your safety net

So why not raise the stakes?

I can hear your heart from across the room

Pulsin' through my veins, I know you need this too

Lie to me all you please

I can see right through

See right through

Oh, why can't we for once

Say what we want, say what we feel?

Oh, why can't you for once

Disregard the world and run to what you know is real?

Oh, why can't we for once

Say what we want, say what we feel?

Oh, why can't you for once

Disregard the world and run to what you know is real?

Take a chance with me

Take a chance with me

Ooh

Terjemahan Lirik Lagu Take a Chance With Me dari Niki Zefanya

Tawanya yang membuat Anda rela mati, tawanya yang membuat Anda rela mati

Jenis yang mewarnai langit

Hati tak berwujud, semakin cepat berlalu

Daripada bulu dandelion di bawah sinar matahari

Dan dia memiliki pusaran gairah di matanya

Mengungkap mimpi yang diimpikannya di malam hari

Sekeras dan sekuat tenaga dia berusaha bersembunyi

Aku bisa melihat menembusnya

Lihat sampai tuntas

Suaranya yang membuatmu meleleh, dia menyebut namaku seperti itu

Aku akan menghilang entah bagaimana jika dia terlalu berisik

Apa yang akan saya berikan agar saya bisa bangkit

Kembali ke tanah, hindari awan

Aku menertawakan betapa kami bertolak belakang

Saya membacanya seperti buku dan dia adalah anak kecil yang tidak mengerti

Tidak tahu bahwa aku akan menghentikan ruang dan waktu

Hanya untuk membuatnya tersenyum

Buat dia tersenyum

Oh, kenapa kita tidak bisa sekali saja

Katakan apa yang kita inginkan, katakan apa yang kita rasakan?

Oh, kenapa tidak sekali saja

Mengabaikan dunia dan lari ke apa yang Anda tahu nyata?

Ambil kesempatan bersamaku

Ambil kesempatan bersamaku

Ooh

Ooh

Ciumannya yang membuatmu ingin mati, cukup satu saja dan selesai

Listrik melonjak di udara

Dia membuatku gila, itu jauh di luar kemampuanku

Bagaimana dia menatap mataku dan tetap tidak sadar

Bahwa aku sangat terpikat

Oleh seorang anak laki-laki yang menganggap cinta itu berlebihan

Bagaimana saya bisa terlibat dalam pengaturan ini?

Itu membuatku bingung juga, membuatku bingung juga

Oh, kenapa kita tidak bisa sekali saja

Katakan apa yang kita inginkan, katakan apa yang kita rasakan?

Oh, kenapa tidak sekali saja

Mengabaikan dunia dan lari ke apa yang Anda tahu nyata?

Pada akhirnya, kami hanya menyesal

Peluang yang tidak kami ambil

Aku akan menjadi jaring pengamanmu

Jadi mengapa tidak menaikkan taruhannya?

Aku bisa mendengar suara hatimu dari seberang ruangan

Pulsin' melalui pembuluh darahku, aku tahu kamu membutuhkan ini juga

Berbohonglah padaku sepuasnya

Aku bisa melihat menembusnya

Lihat sampai tuntas

Oh, kenapa kita tidak bisa sekali saja

Katakan apa yang kita inginkan, katakan apa yang kita rasakan?

Oh, kenapa tidak sekali saja

Mengabaikan dunia dan lari ke apa yang Anda tahu nyata?

Oh, kenapa kita tidak bisa sekali saja

Katakan apa yang kita inginkan, katakan apa yang kita rasakan?

Oh, kenapa tidak sekali saja

Mengabaikan dunia dan lari ke apa yang Anda tahu nyata?

Ambil kesempatan bersamaku

Ambil kesempatan bersamaku

Ooh